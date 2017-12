2018 een kantelpunt voor de autowereld, @casperh baalt

En het heeft niet eens iets te maken met batterijen.

Toevallig hebben we het onderwerp de afgelopen weken al een paar keer aangestipt. De SUV/CUV/Crossover is bezig aan een onstuitbare opmars. Iedereen wil zo’n ding hebben om hoog boven de grauwe massa uit te toornen. Echter daar wringt hem meteen de schoen. Als alle mensen zo’n ding hebben, kijk je boven niemand meer uit. Tel uit je winst.

Wat dat betreft is deze ontwikkeling misschien wel goed te vergelijken met de evolutie van de Giraf. Ooit hadden Giraffen een nek van normaal formaat. Doch omstandigheden zorgden ervoor dat gek gevormde Giraffen met een enorme nek bleven leven en Giraffen met een normale nek niet. Nu zijn er alleen nog Giraffen over die gevaar lopen om te vallen als ze een plotseling overstekende eland tegenkomen.

Als we deze viervoetige analogie even doortrekken, bereiken we volgens analyse-toko JATO Dynamics volgend jaar waarschijnlijk het moment dat er voor het eerst officieel meer Giraffen met lange nek bijkomen, dan Giraffen met een normale nek. Met andere woorden: van alle verkochte nieuwe auto’s gaat meer dan de helft een SUV zijn. Felipe Muñoz van JATO zegt:

De opmars van de SUV is een wereldwijde trend, die zo’n 20 jaar geleden begonnen is in Amerika. Inmiddels heeft de SUV echter in alle werelddelen aan populariteit gewonnen. Mensen laten zich niet afstoppen door het hogere verbruik of de hogere prijs. Eigenlijk wil iedereen een SUV.

Mensen willen dus zo’n ding hebben en fabrikanten zijn niet te beroerd om het volk te geven wat het wil. Dat is namelijk een lucratieve aangelegenheid. Ferdinand Dudenhöffer, dude hoogleraar aan de universtiteit Duisburg-Essen, becijfert tegenover Handelsblatt dat SUV’s in Duitsland gemiddeld 4.700 Euro meer kosten dan niet-SUV’s. Volkswagen topman Herbert Diess geeft recht voor zijn raap toe dat hij bakken met geld binnenhaalt met de softroaders:

Met SUV’s verdienen wij het geld dat we nodig hebben om onze investeringen in elektro-auto’s te doen. Volkswagen was te laat met het inspringen op deze trend, maar in de laatste twee jaar hebben we goede stappen gezet.

En inderdaad, naast de Touareg en Tiguan heeft Volkswagen tegenwoordig ook de T-Roc in de aanbieding, plus de Atlas in Amerika.

Werk jij vrolijk mee aan deze moneygrab, of blijf je de originele Giraf steunen?

Bedankt Gert voor de tip!