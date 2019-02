Miljoenenhuis in Utrecht heeft 27 meter lange garage

Kijk, daar kun je tenminste iets mee.

Met enkele regelmaat behandelen we hier huizen die niet zozeer voor de autoliefhebber zijn bedoeld, maar wél een fijne garage hebben. Bij dit pand in Utrecht is dat wel anders. Op het eerste gezicht lijkt het misschien niet veel, nadat we een blik werpen ín het huis verandert ons beeld compleet.

Na het zien van de omvang van de garage kunnen we niets anders zeggen dan dat er in de advertentie niet wordt gelogen: er is inderdaad een enorme ruimte voor de ‘ultieme’ man cave. Ondanks het feit dat het huis in het centrum van Utrecht ligt, is de garage belachelijk groot. Door zijn lengte van 27 meter passen er ongeveer zes auto’s in, maar met het betere meet-en-paswerk zullen er ongetwijfeld meer voertuigen kunnen parkeren. Naast de garage van 200 m2 is er nog 100 m2 extra ruimte voor een kantoor.

Alles bij elkaar zijn de garage en het kantoor aanzienlijk groter dan de woonruimte van het huis. Verdeeld over de twee verdiepingen is er namelijk 130 m2 beschikbaar. Het dakterras voegt nog eens 91 m2 toe aan het totaal. Hoewel het er voor de prijs helemaal zo spectaculair niet uitziet, zijn er zeker mogelijkheden om dit pand te transformeren in een waar petrolheadparadijs. Zoals gezegd moet er wel diep in de buidel worden getast, want voor minder dan 900.000 euro hoef je niet eens te bellen. De verkoper wil eigenlijk 950.000 euro vangen voor het geheel, maar meer euro’s worden natuurlijk ten zeerste gewaardeerd.