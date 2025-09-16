Experts maken zich zorgen over betrouwbaarheid van EV opladen

Eén op de tien laadsessies mislukt.
Actieradiusangst is niet meer nodig. EV’s hebben tegenwoordig een prima rijbereik en met de laadinfrastructuur zit het – in Nederland in ieder geval – wel snor. De angst voor te weinig kilometers maakt echter plaats voor een nieuwe kopzorg: de betrouwbaarheid van het laden.
Volgens de Charging Reliability Index (CRI) 2025 van technologiebedrijf EcoG gaat het opladen van EV’s wereldwijd weliswaar de goede kant op, maar blijft de praktijk nog altijd verre van foutloos.
EcoG testte tien wereldwijde EV-platforms van grote fabrikanten: BMW, Ford, Geely, Hyundai, Lucid, Mercedes, Saic, Stellantis, Tesla en Volkswagen. De platformen kregen scores op vier vlakken: laadinitialisatie, laadproces, foutherstel en gebruikerscommunicatie. Hoe goed de individuele platformen presteren, deelt EcoG niet.
Er is vooruitgang, maar niet genoeg
Uit de resultaten blijkt dat de stabiliteit van laadsessies verbetert, maar nog lang niet foutloos is. Eén op de tien laadsessies gaat nog steeds mis. Problemen met zwakke communicatiesignalen, die in 2023 nog zorgden voor vroegtijdige laadstops, kwamen nu nauwelijks meer voor. Toch is de score nog wisselend: geen enkel platform scoorde boven de 76% betrouwbaarheid in alle testcategorieën.
Een hardnekkig probleem blijft de autorisatie-time-out. Bij vier van de tien platforms wordt een laadsessie al na zestig seconden afgebroken, vaak nog voordat de bestuurder klaar is met het invoeren van betaalgegevens. Ook ontdekte EcoG een probleem voor de 12-volt accu.
Wanneer een laadpoging mislukt, kan de EV langdurig automatisch blijven proberen om de laadsessie te starten. Dit vraagt veel energie van de 12V-accu. ”Overmatig gebruik van de 12V-accu verkort niet alleen de levensduur, maar kan er ook toe leiden dat de auto volledig onbruikbaar wordt bij het laadstation”, zegt EcoG.
”Hoewel we duidelijke vooruitgang zien in de robuustheid van laadsessies, bestaan er nog steeds fundamentele tekortkomingen die verwarring en frustratie veroorzaken bij bestuurders en zelfs tot pech onderweg. Er is nog steeds aanzienlijke behoefte aan verbetering om een acceptabele gebruikerservaring en massale acceptatie van elektrische voertuigen mogelijk te maken”, aldus een woordvoerder van EcoG.
De onderzoekers hopen met de uitkomsten om automerken wakker te schudden en te wijzen op de verbeterpunten van hun EV-platformen. Want om vreselijk snel te kunnen opladen, moet opladen natuurlijk wel al kunnen zonder problemen.
Reacties
Johanneke zegt
Is ook zeer irritant. Iedere EV rijder maakt dit mee denk ik, ik ben niet eens een EV rijder maar heb het al een paar keer meegemaakt. Kom je bij een paal blijkt dat ie op een veel lager vermogen werkt. Of pas bij de 4e keer gaat ie echt opladen. Hopelijk zet de verbetering zich voort.
Een Tesla hebben is dan toch wel chill lijkt mij, op dat punt. Gaat bij superchargers vrijwel nooit mis.
mashell zegt
Ik ben wel een enthousiast EV rijder maar moet inderdaad eerlijk bekennen dat het snelladen nog te vaak niet vlekkeloos verloopt. De communicatie met facturatie backend en de auto zijn allebei nogal houtje touwtje bedacht. Ook hebben de auto’s en laadpalen nog wel eens kuren en geen goede communicatie over wat de gebruiker moet doen om het probleem te verhelpen. Afgelopen vrijdag zei een snellader dat de stekker defect was maar er was niks mis met de stekker maar de auto had er gewoon geen zin in.
ty5550 zegt
Wereldwijd, dus o.a. ook de data van Amerika zit er in. Daar lees je toch heel veel verhalen over gebrekkige laadinfrastructuur.
Hier in Europa voorlopig goede ervaringen en weinig problemen. 12v problemen is dikwijls omdat de stekker niet goed insteekt en de auto blijft proberen. Wacht gewoon even tot het opladen effectief gestart is en zie dat hij zeker goed insteekt. En bij dc laders helpt het soms ook gewoon om even de stekler vast te houden tot de handshake voltooid is en de kabel vergrendeld.
Jozo zegt
De meeste problemen zitten bij de laadpalen heb ik het idee en niet zozeer bij de auto zelf
PunicaOase zegt
Heb als tweede auto een EV, maar herken dit niet. Als er twee auto’s aan een paal hangen dan gaat het laden soms wat trager, maar het laden start altijd en stopt ook als ik dat wil..