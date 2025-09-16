Experts maken zich zorgen over betrouwbaarheid van EV opladen

Eén op de tien laadsessies mislukt.

Actieradiusangst is niet meer nodig. EV’s hebben tegenwoordig een prima rijbereik en met de laadinfrastructuur zit het – in Nederland in ieder geval – wel snor. De angst voor te weinig kilometers maakt echter plaats voor een nieuwe kopzorg: de betrouwbaarheid van het laden.

Volgens de Charging Reliability Index (CRI) 2025 van technologiebedrijf EcoG gaat het opladen van EV’s wereldwijd weliswaar de goede kant op, maar blijft de praktijk nog altijd verre van foutloos.

EcoG testte tien wereldwijde EV-platforms van grote fabrikanten: BMW, Ford, Geely, Hyundai, Lucid, Mercedes, Saic, Stellantis, Tesla en Volkswagen. De platformen kregen scores op vier vlakken: laadinitialisatie, laadproces, foutherstel en gebruikerscommunicatie. Hoe goed de individuele platformen presteren, deelt EcoG niet.

Er is vooruitgang, maar niet genoeg

Uit de resultaten blijkt dat de stabiliteit van laadsessies verbetert, maar nog lang niet foutloos is. Eén op de tien laadsessies gaat nog steeds mis. Problemen met zwakke communicatiesignalen, die in 2023 nog zorgden voor vroegtijdige laadstops, kwamen nu nauwelijks meer voor. Toch is de score nog wisselend: geen enkel platform scoorde boven de 76% betrouwbaarheid in alle testcategorieën.

Een hardnekkig probleem blijft de autorisatie-time-out. Bij vier van de tien platforms wordt een laadsessie al na zestig seconden afgebroken, vaak nog voordat de bestuurder klaar is met het invoeren van betaalgegevens. Ook ontdekte EcoG een probleem voor de 12-volt accu.

Wanneer een laadpoging mislukt, kan de EV langdurig automatisch blijven proberen om de laadsessie te starten. Dit vraagt veel energie van de 12V-accu. ”Overmatig gebruik van de 12V-accu verkort niet alleen de levensduur, maar kan er ook toe leiden dat de auto volledig onbruikbaar wordt bij het laadstation”, zegt EcoG.

”Hoewel we duidelijke vooruitgang zien in de robuustheid van laadsessies, bestaan er nog steeds fundamentele tekortkomingen die verwarring en frustratie veroorzaken bij bestuurders en zelfs tot pech onderweg. Er is nog steeds aanzienlijke behoefte aan verbetering om een ​​acceptabele gebruikerservaring en massale acceptatie van elektrische voertuigen mogelijk te maken”, aldus een woordvoerder van EcoG.

De onderzoekers hopen met de uitkomsten om automerken wakker te schudden en te wijzen op de verbeterpunten van hun EV-platformen. Want om vreselijk snel te kunnen opladen, moet opladen natuurlijk wel al kunnen zonder problemen.