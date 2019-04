Zo staat het ervoor met het aantal Europese verkeersdoden

Gaat het beter of slechter?

In 2016 werd er serieus aan de bel getrokken. Uit onderzoek bleek dat er in het jaar 2015 voor het eerst sinds 2001 meer verkeersdoden waren gevallen. Autofabrikanten en de Europese Unie doen er nu alles aan om het aantal naar beneden te krijgen. Het streven is 0 verkeersdoden in 2050, maar zover is het nog lang niet.

Het positieve geluid is dat het aantal verkeersdoden afneemt. De Europese Commissie heeft vandaag bekendgemaakt dat er vorig jaar 25.100 verkeersdoden waren te betreuren. Een afname van 200 doden in vergelijking met 2017. Met 135.000 zwaargewonden is hier weinig anders in vergelijking met voorgaande jaren.

Het aantal doden mag dan wel afnemen, het tempo gaat nog erg langzaam. In acht jaar tijd zijn er 21 procent minder doden te betreuren. De doelstelling die de EU had in 2010 om het aantal verkeersslachtoffers in 10 jaar te halveren is daarmee niet gelukt.

Uit de cijfers blijkt dat het Verenigd Koninkrijk met 28 doden per miljoen inwoners als ‘beste’ uit de bus komt. Op nummer twee en drie staan Denemarken (30 doden) en Ierland (31 doden). He gemiddelde aantal doden in de Europese Unie ligt op 49. Overigens zijn nog niet alle cijfers meegenomen in dit rapport. Zo is over de Nederlandse doden in 2018 nog niets bekend, het CBS komt over twee weken met de cijfers.

Het meeste resultaat werd geboekt in Slovenië. De verkeersdoden namen hier in 2018 met 13 procent af. Ook in Litouwen (-11 procent) en Bulgarije (-9 procent) was er sprake van minder doden. Bulgarije is overigens nog steeds één van de landen met de meeste verkeersdoden. Het Europese land kent 88 verkeersdoden per miljoen inwoners. De lijst wordt aangevoerd door Roemenië met maar liefst 96 doden per miljoen inwoners.

Foto via @gulli op Autojunk