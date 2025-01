Minister wil Tesla’s verbieden vanwege WO II-uitspraken van Musk

Daar gaan we weer.

Deed ie het nou of deed ie het nou niet? Ook op de Autoblog-redactie was de speech van Elon Musk het gesprek van de dag. Tot een echte conclusie kwamen we trouwens niet. Het lijkt er niet op dat de mediastorm rondom de multimiljardair gaat liggen. Zijn steun aan de Duitse AfD valt bij veel mensen in het verkeerde keelgat. Zo verkeerd zelfs dat een Poolse minister Tesla’s wil verbieden.

Wat heeft Musk nu weer gedaan? Hij sprak via een videoverbinding op een conferentie van de AfD. Daar zei hij het volgende: ”We focussen te veel op de schuld van het verleden en dat moeten we overwinnen. Kinderen zouden niet schuldig geacht worden voor de daden van hun ouders, laat staan van hun overgrootouders.”

Hiermee doelt Musk uiteraard op de Tweede Wereldoorlog. De timing van zijn speech is echter ongelukkig. Musk sprak bij het evenement op de dag dat de bevrijding van Auschwitz die 80 jaar geleden plaatsvond, werd gevierd.

Poolse Minister-president reageert

De baas van Polen is op dit moment Donald Tusk. Nee, zijn naam is geen vermenging van Donald Trump en Elon Musk. De Minister-president uit op X kritiek op het feit dat de AfD het op de dag van de viering heeft over ”het Grote Duitsland” en over het vergeven van de Nazimisdaden. De uitspraken van Musk noemt Tusk ”onheilspellend”. Wederom vanwege de timing.

Tesla’s verbieden in Polen

De Minister van Sport wil maatregelen zien. Sławomir Nitras heet de minister. Hij deelt zijn mening via de Poolse radiozender TOK FM. ”Geen normale Pool zou nog een Tesla moeten kopen. Er moet een serieuze en harde reactie komen, inclusief iets als een klantenboycot”, zegt Nitras.

Hij voegt eraan toe dat Musk “met zijn miljarden de dreiging misschien niet voelt, maar iedere gewone Europeaan die zich bewust is van wat 80 jaar geleden gebeurde, kan niet onverschillig toekijken.” Nitras vervolgt: ”Dit is een monster dat opnieuw kan verschijnen. Vooral op een dag als het jubileum van de bevrijding van Auschwitz moeten we dit onthouden en luid uitspreken ter verdediging van de waarheid.”

Tevens hoopt de minister dat de uitspraken van Musk een tegenstrijdig effect hebben en resulteren in minder stemmen voor de AfD. De Duitsers zouden het niet prettig moeten vinden dat een buitenstaander zich bemoeit met het oorlogsverleden van Duitsland, vindt Nitras.

Heeft Tesla’s verbieden wel zin?

Als heel Europa opeens zou besluiten geen Tesla’s meer te kopen, dan zou dat het bedrijf misschien wel pijn doen. Maar als Polen zou stoppen? Tja, dat zou niet veel uithalen. Poolse inwoners kopen al nauwelijks EV’s. Afgelopen jaar bestond de nieuwverkoop van auto’s voor slechts 3 procent uit elektrische auto’s. De meeste EV’s waren dan wel Tesla, maar toch. Polen loopt qua EV-verkopen gewoon erg ver achter op andere EU-landen. Al helemaal op Nederland.

Bron: Autonews, TOK FM