Alfa Romeo komt terug op EV-plannen: tóch benzineauto’s na 2027

Blijft Alfa toch nog een liefhebbersmerk na 2027. Of toch niet?

Na Porsche, Lamborghini en zo’n beetje alle andere autofabrikanten past ook Alfa Romeo zijn EV-plannen aan. Het doel van Alfa Romeo was om vanaf 2027 geen auto’s meer te verkopen met een verbrandingsmotor. Omdat Alfa-medewerkers ook niet in de toekomst kunnen kijken, gaat de strategie op de schop.

Alfa is wel altijd vrij redelijk gebleven. Het merk begreep dat het van politiek afhankelijk was voor de grote overstap. Wanneer dat moment zou plaatsvinden, zou liggen aan het politieke klimaat, legde ex-Alfa-baas Jean-Philippe Imparato begin vorig jaar uit. Er werd toen met potlood ingevuld dat 2027 het jaar zou zijn van de switch.

Alfa Romeo wijzigt de EV-plannen

Daar komt de huidige CEO van de Noord-Amerikaanse Alfa-divisie op terug. Bij Automotive News laat Chris Feuell optekenen dat het onredelijk is om dealers over twee jaar op te zadelen met alleen maar EV’s. ”’We hebben 110 dealers in de Verenigde Staten. Voor hen zou het erg moeilijk zijn om te overleven met een volledig elektrisch assortiment”, zegt Feuell.

Wat heb jij eraan dat Alfa voorlopig benzineauto’s blijft verkopen in Amerika? Niet zoveel, maar de nieuwe strategie kan ook invloed hebben op Nederland. Toen Alfa Romeo de vorige EV-plannen deelde, golden die plannen voor Amerika, Europa en China. Of dat nu weer het geval is, weten we nog niet.

Het Alfa Romeo van de nabije toekomst

Voorlopig weten we van Alfa Romeo dat er de komende jaren flink wat gaat veranderen in het Europese assortiment. De, wat mij betreft, grootste verandering is de gedaanteverandering van de Giulia. Die is straks niet langer een chique sedan, maar een crossover.

Dit besluit heeft Alfa Romeo genomen vanwege de klantvraag. Als we die klantvraag dan slaan op wat voor brandstof Europese mensen willen, dan zou je zeggen dat Alfa hier ook nog een tijdje doorgaat met het aanbieden van verbrandingsmotoren, al dan niet in combinatie met een elektromotor.

Foto: Alfa Romeo Giulia facelift – rijtest en video