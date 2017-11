Toyota-baas: “Verbrandingsmotor tegen 2050 verdwenen”

Het is weer maandag hoor.

Bedroevend nieuws uit het land van de rijzende zon. Als we Seigo Kuzumaki, het hoofd Research & Development van Toyota, mogen geloven zijn de motoren zoals we ze nu graag zien over enkele decennia verdwenen.

De Japanner gelooft evenals voormalig GM-topman Bob Lutz dat deze gevolgen voort zullen komen uit strictere wet- en regelgeving van overheden. Maar waar Lutz vooral spreekt over autonome voertuigen, kijkt Kuzumaki specifiek naar de aandrijflijn. De verwachting is dat de internationale regulering omtrent CO2 emissies zal nog verder aantrekken, waardoor het voor autofabrikanten praktisch onmogelijk wordt om traditionele motoren te blijven produceren. In een quote legt hij de situatie kort uit:

“We expect that by 2050 we will have reduced CO2 emissions from vehicles by 90% compared to the figure in 2010. To achieve that from 2040 simple internal combustion engined cars will not be made, but they may be the basis of some hybrid or plug-in hybrid cars.”

Hoewel het hier gaat om verwachtingen en voorspellingen, is een daling van 90% voor de CO2-uitstoot zeer zeker geen kinderspel. Kuzumaki geeft echter wel toe dat er nog heel wat werk aan de winkel is om deze doelstelling te bereiken. Het idee dat verbrandingsmotoren tegen 2040 alleen nog ingezet zullen worden als basis voor hybrides en 10 jaar later van de planeet verdwijnen klinkt uitermate drastisch, maar het lijkt een toekomst waar ernstig rekening mee wordt gehouden.

Toyota zelf is in ieder geval al even bezig met het elektrificeren van hun vloot. Naast hun rijke verleden met wagens als de Prius staat er voor 2020 een hele rits aan EV’s op de planning. Verwacht wordt dat ze aanvankelijk op de markt zullen komen met litium ion batterijen, maar Toyota werkt op volle toeren om hun solid state batterijen erin te krijgen. Deze zijn niet alleen compacter en veiliger, maar zorgen ook voor betere prestaties. Mocht al die elektrische meuk nou mislukken, dan hebben ze altijd nog hun waterstofauto’s.