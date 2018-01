Vang je eigen boeven met deze originele Renault van de Gendarmerie

Moet je ze wel eerst zien klem te rijden.

We bespreken hier regelmatig gave occasions en veilingauto’s. Deze zijn echter vaker wel dan niet bijzonder prijzig, dankzij de enorme interesse die er bestaat voor unieke of zeldzame voertuigen. Voor de afwisseling is het daarom ook wel eens goed om een exemplaar te bespreken dat wat betaalbaarder is, zodat de droom niet mijlenver van ons is verwijderd.

Dit wil echter niet zeggen dat deze speciale Renault 4 ook maar enigszins goedkoop is. Integendeel, voor zijn soort is het een van de duurdere modellen die je kunt krijgen. Althans, als de volle mep betaald wordt. De Renault 4 uit 1986 staat momenteel namelijk bij Bonhams te wachten op de Parijse veiling van 8 februari. Het veilinghuis verwacht er tussen de 25.000 en 35.000 euro voor te gaan vangen.

Wetende dat je voor een kleine 15.000 euro al een fraai exemplaar met weinig kilometers op de kop kunt tikken, klinkt het misschien als een ietwat onrealistische verwachting om op meer dan 30 mille te hopen. Bonhams acht de auto echter uniek genoeg voor de prijs.

Dit heeft deels te maken met het feit dat deze Renault 4 een zeldzaam model is met zowel vierwielaandrijving als een soft-top. De Renault Sinpar 4L 4×4 werd in zijn tijd gebruikt door de Franse Gendarmerie. Dit exemplaar in het specifiek was op deze manier uitgerust zodat hij gebruikt kon worden op de Col de Tende, in het zuidelijke gedeelte van de Franse Alpen. Nog specifieker waren het de specialisten van het Peleton de Gendarmerie de Haute Montagne die de kleine Fransoos door de bergen reden.

Nadat de diensttijd van de auto erop zat, mocht hij een ander baasje zoeken. Na een tijdje kwam hij terecht bij een Italiaanse enthousiast, die de auto restaureerde en terugbracht naar nieuwstaat. De auto werd in 2016 gekocht door de huidige eigenaar, die er momenteel weer vanaf wil. Het blauwe licht geeft ‘ie je erbij.

Met dank aan Jeroen voor de tip!