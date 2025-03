Musk gaat camera’s op Tesla’s gebruiken om vandalen te pakken

Sentry Mode wordt ingezet in de strijd tegen vandalen.

We kunnen ons niet herinneren dat er ooit een automerk is geweest dat dusdanig gehaat werd dat mensen ze daadwerkelijk gaan vandaliseren. Toch is dat wat er momenteel gebeurt met Tesla. Al ligt dat niet zozeer aan het merk zelf. Tesla maakt gewoon elektrische auto’s en heeft niks gedaan om deze aanvallen te verdienen, zo schreef een zekere E. Musk op X.

Trump en co willen de Tesla-vandalen het liefst aan de hoogste boom ophangen (bij wijze van spreken dan). Bij de aankoop van zijn nieuwe Model S Plaid liet Trump weten dat de acties aangemerkt zullen worden als binnenlands terrorisme. De Amerikaanse procureur-generaal waarschuwde ook dat anti-Tesla activisten genadeloos aangepakt worden.

Dan moet je ze wel eerst in de kraag zien te vatten. Elon Musk laat echter op X weten dat er een handig hulpmiddel ingezet gaat worden: Sentry Mode. Dat is de functie op een Tesla waarbij camera’s de omgeving van de auto in de gaten houden, ook als deze uit staat.

Sentry Mode is standaard niet geactiveerd (het kost namelijk stroom), maar dit wordt vanaf nu wél gedaan op alle Tesla’s in de showroom. Op die manier kunnen de vandalen op heterdaad betrapt worden. Het enige probleem is dat een beetje vandaal natuurlijk zijn of haar gezicht bedekt… En als ze dat nog niet deden, dan doen ze het wel na het lezen van Elons Tweet.

Het is dus de vraag of deze actie zo effectief gaat zijn. Musk laat echter ook weten dat de beveiliging is opgeschaald. Er worden dus nog meer maatregelen genomen bij Tesla Stores om ongewenste bezoekers op afstand te houden.

Er zullen sowieso nog vreedzame protesten zijn, want die kun je niet tegenhouden (tenzij Trump volledig in dictatormodus gaat). Een beweging genaamd Tesla Takedown heeft voor volgende week zaterdag weer massale protesten gepland. Ze willen op meer dan 500 (!) locaties in de VS en daarbuiten actievoeren.