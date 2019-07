AIWAYS U5 komt, heel letterlijk, naar Europa

De volledig elektrische SUV uit China is deze week begonnen aan een monstertoch naar de andere kant van de wereld.

Voor fabrikanten is het de normaalste zaak van de wereld om een auto uitgebreid te testen, voordat deze in productie wordt genomen. Auto’s worden naar de meest afgelegen plaatsen vervoerd om deze aldaar aan de tand te voelen. Nieuwkomer AIWAYS, een Chinese maker van elektrische auto’s, pakt het iets anders aan.

Voor de IAA van 2019 heeft het relatief nieuwe merk besloten zijn volledig elektrische SUV, de U5, een uitdagende taak te geven: hij moet een rit van 14.231 kilometer, van China naar Duitsland, in één keer foutloos afleggen. Een team van ingenieurs rijdt twee prototypes vanuit het thuisland van de SUV naar de grote autobeurs in Frankfurt.

De twee auto’s zijn deze week begonnen aan de tocht. De route loopt door Kazachstan en Rusland en maakt in dat land een knik richting het noorden. In plaats van direct door te knallen naar de IAA, wordt eerst Scandinavië aangedaan. De beide U5’s zullen door Finland, Zweden, Noorwegen en ook Denemarken rijden, om vervolgens hun weg te banen naar Zuid-Duitsland.

Uiteraard is de tocht niet enkel een plezierige road trip voor de werknemers. AIWAYS verzamelt tijdens deze expeditie van ongeveer 30.000 kilometer namelijk bijzonder veel data over de auto. Het team zegt met name te willen leren over het energieverbruik, de oplaadfuncties en het warmtebeheer. Daarnaast wordt ook geanalyseerd hoe de auto presteert bij een bijna lege accu.

De zogenaamde ‘AI Battery Pack’, die de range vergroot met nog eens 100 kilometer, brengt het totale rijbereik van de U5 SUV naar ruim 560 kilometer. Dit betekent dat de beide auto’s ieder tenminste 26 keer zullen moeten bijladen om de rit succesvol af te ronden. In de praktijk zal dit cijfer uiteraard hoger uitvallen. De AIWAYS U5 moet volgend jaar april in Europa op de markt komen.