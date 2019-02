Nederlander ontvangt eerste Model 3 van Europa

Feesie!

Nadat de eerste Tesla’s Model 3 afgelopen maand in Nederland arriveerden voor de pers, vestigden klanten van de Amerikaanse autofabrikant hun aandacht op de Glovis Captain – het vrachtschip dat de eerste productieauto’s van Europese kopers aan boord had. Het schip is deze week in Zeebrugge aangekomen en daarmee hebben de Tesla’s voet aan wal kunnen zetten. Inmiddels heeft de eerste eigenaar, een Nederlander, zijn auto in ontvangst mogen nemen.

Uit een bericht op Twitter kunnen we opmaken dat Fred Christenhusz de allereerste Tesla Model 3 van Europa in het bezit heeft. Christenhusz heeft zijn auto laten uitvoeren in de kleur Midnight Silver Metallic, een optie van 1.600 euro. De binnenzijde heeft Fred in standaard volledig zwart gelaten, waarmee hij de zwart-wit optie van 1.050 euro heeft laten schieten. Zonder het kenteken te zien is lastig te zeggen of hij Autopilot heeft aangeschaft, maar wij hopen stiekem van wel.

Hoewel Christenhusz naar eigen zeggen de allereerste Model 3 van Europa in ontvangst heeft genomen, is zijn vreugde iets vertekend in het licht van de leveringsproblemen. Tesla mag aan onze kant van de Atlantische Oceaan misschien minder obstakels kennen, deze week ondervonden verschillende eigenaren alsnog de duistere kant van het merk toen hun auto niet op tijd werd afgeleverd. Naar verluidt was het merk vergeten voldoende transport te regelen voor alle gearriveerde auto’s, waardoor ze niet allemaal op tijd aankwamen.