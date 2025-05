Nederlanders kopen opeens massaal LaFerrari’s

We kijken naar de interessante auto’s die in april op kenteken zijn gezet, van de nieuwe Renault 4 tot peperdure Ferrari’s.

In april verschenen bijna 55.000 nieuwe kentekens voor personenauto’s in het openbare RDW-register. In zo’n 29.000 gevallen ging het om gloednieuwe auto’s die vers uit de fabriek naar Nederland zijn gekomen, maar ook zit er bijvoorbeeld een Millot Frères bij uit het jaar 1900. Ja, die is dus 125 jaar oud!

In de lijst vinden we vlieggewichten zoals een Fiat 500 Cabrio uit 1969 met een massa van slechts 475 kilogram, maar ook mastodonten in de vorm van een Mercedes-Benz S680 Guard met een gewicht van maar liefst 4.155 kilogram!

Nieuwe modellen, prijzige en exclusieve sportauto’s, vreemde vogels, coole youngtimers en kostbare klassiekers: we komen weer allerlei interessante auto’s tegen in de lijst. Hoewel het lastig is om hier een selectie uit te maken, kijken we in dit artikel naar de meest opvallende exemplaren. We beginnen met de nieuwe modellen.

Renault 4 E-Tech Electric

De Renault 4 was in de vorige eeuw een uitermate succesvol model. Oorspronkelijk bedoeld als antwoord op de Citroën 2CV, het lelijke eendje, werd het één van ’s werelds eerste hatchbacks. Tussen 1961 en 1994, dat is dus in 33 jaar tijd, werden maar liefst 8 miljoen stuks gebouwd. Zo’n 1.600 stuks staan op dit moment nog geregistreerd op Nederlands kenteken. Een zeer praktische en goedkope auto, bedenk bijvoorbeeld dat je in 1965 de basisuitvoering kon kopen voor slechts 3.995 oer-Hollandse guldens. Als je rekening zou houden met de inflatie, dan komt dat nu neer op € 14.075. Daar koop je tegenwoordig echt geen nieuwe auto meer voor.

In 2025 krijgt de nieuwe Renault 4 de kans om het succes van z’n voorganger te evenaren, hoewel dat eigenlijk een onmogelijke opgave is. Ondanks dat het echt een hele leuke retro EV is. In april kwamen de eerste elf exemplaren op gele platen. In alle gevallen met de grotere 52 kWh accu en kijkend naar de prijzen van rond de € 38.000 lijken het allemaal de duurdere iconic uitvoeringen te zijn.

Ford Puma Gen-E

Foto: Van Mossel Ford Terneuzen

Zijn er lezers die bij de Ford Puma nog steeds denken aan de leuke sportcoupé die tussen 1997 en 2001 gebouwd werd en waarvoor zelfs een eigen raceklasse bestond? Een prachtig wagentje waarvan er 1.600 stuks nieuw in Nederland geleverd werden. Op het hoogtepunt reden er bijna 2.000 exemplaren rond in Nederland, maar ondertussen is dat aantal gezakt tot slechts 231 stuks. De rest heeft het blijkbaar niet overleefd of is vertrokken naar het buitenland.

Terug naar het heden, waarin we de Puma kennen als de schattige cross-over met z’n kikkerkoplampen die sinds 2019 in productie is. De facelift van vorig jaar is recent aangevuld met de Gen-E, de elektrische variant die duidelijk te herkennen is aan een andere grille.

De eerste 58 exemplaren zijn in april door de RDW geregistreerd. Zoals gewoonlijk zal het voornamelijk gaan om demo modellen, dus duurdere uitvoeringen met wat meer opties dan normaal. Dat zie je ook terug in de geregistreerde prijzen, die oplopen tot een stevige € 41.295.

LaFerrari

Foto: Bernards Exclusives

Als we het toch hebben over stevige prijzen, dan is er qua geregistreerde nieuwprijs een hele duidelijke winnaar bij de auto’s die in april een kenteken hebben ontvangen. De nummer 1 is simpelweg een Ferrari LaFerrari waarbij de RDW een prijskaartje van € 1.355.289 genoteerd heeft. Een flink bedrag, maar we weten ondertussen allemaal dat de huidige marktwaarde een heel stuk hoger ligt. Zo rond de 4 miljoen euro, geen kattenpis dus.

Het is wel opvallend hoe goed het gaat met de LaFerrari’s in Nederland. Tot vier jaar geleden stond er maar één exemplaar op gele platen, maar ondertussen is dat aantal gestegen naar negen stuks. Eigenlijk zouden we in april de tien stuks kunnen noteren, maar helaas is er in deze maand voor het eerst een LaFerrari geweest waarvan de Nederlandse platen zijn ingeleverd. Op 9 april vertrok namelijk een exemplaar in de zeldzame kleur ‘Grigio Telesto’ naar het buitenland, maar gelukkig konden we op 24 april de nieuwkomer in ‘Rosso Scuderia’ verwelkomen.

Mercedes-Benz AMG Black Series

Foto: Koster en Hogeslag

Wouter heeft onlangs uitgebreid de Maybach SL 680 en daarbij had hij het over ‘vergeet AMG’ en ‘de AMG is zo gewoontjes vergeleken met een Maybach’. Dat geldt echter niet voor een SL 65 AMG Black Series.

In april werden twee Black Series op kenteken gezet. De eerste is een zwarte AMG GT Black Series uit 2024 die vanuit Denemarken naar Nederland werd gehaald, waarbij de RDW een nieuwprijs van € 462.214 noteerde.

Het tweede exemplaar zit daar met € 465.970 nog heel iets boven, maar dan gaat het wel om een auto uit 2010 die in de ogen van sommigen nog wat indrukwekkender is: een SL65 AMG Black Series (R230), één van de slechts 350 exemplaren en voorzien van een bi-turbo V12 die 672 pk levert. Uitgevoerd in Obsidian Black werd dit exemplaar nieuw geleverd in Duitsland, maar drie jaar later vertrok de auto naar Portugal voor een verblijf van zo’n 12 jaar. Via een veiling in Frankrijk, waar de auto € 330.000 opbracht, is de auto naar een dealer in ons kikkerlandje gekomen, waarna gelukkig een Nederlandse koper werd gevonden.

Ferrari 348 Zagato Elaborazione

Foto: RM Sotheby’s

We spelen hier een klein beetje vals, aangezien de desbetreffende auto niet in april het kenteken ontving, maar al in de laatste dagen van maart. Aan de hand van de RDW-data was echter niet te zien dat het om een bijzonder exemplaar ging. Dat werd pas later duidelijk en we vonden het zonde om hier niks over te vertellen.

De connectie tussen Ugo Zagato en Enzo Ferrari bestaat al sinds 1927, toen Enzo Ferrari als coureur in een Alfa Romeo met een Zagato carrosserie als eerste over de streep kwam bij een race in Modena. Toen Enzo net na de Tweede Wereldoorlog het automerk Ferrari oprichtte, duurde het ook niet lang voordat de eerste Ferrari met een Zagato carrosserie verscheen, dat was namelijk al in 1949. Verschillende mooie carrosserieën volgden, waaronder beroemde creaties op basis van de 250 GT.

In maart 1991 verscheen er plotseling een nieuwe Ferrari Zagato in het nieuws, na een periode van zeventien jaar waarin het stil was tussen de twee firma’s. Op de Autosalon van Genève werd een gele ’Ferrari 348 Zagato Elaborazione’ getoond, waarbij de wijzigingen uitsluitend cosmetisch waren: een andere voorbumper, andere luchtinlaten in de deuren, een ‘double bubble’-dak, andere velgen, een externe benzinedop, een elektronisch bediende achterspoiler, ronde achterlichten en een glazen motorkap. Ook het interieur werd door Zagato herzien met onder andere de toepassing van suède.

Hetzelfde exemplaar verscheen in november 1991 op Auto Moto Italia in Houten, meegebracht door het bedrijf Lusso Service Holland. De oprichter Paul Koot was mede een drijvende kracht achter de totstandkoming van de 348 Zagato Elaborazione, dus vergeet niet dat er duidelijk Nederlandse DNA in dit model zit.

Voor zover bekend zijn er uiteindelijk maar tien 348 Zagato’s gebouwd. Eén van deze exemplaren, een zilvergrijze, heeft heel wat jaren op Nederlands kenteken gestaan, maar bleef redelijk buiten de publiciteit. In 2016 werd de auto op een veiling aangeboden, maar uiteindelijk duurde het tot 2019 voordat de gele platen definitief werden ingeleverd. In datzelfde jaar werd het gele prototype waar we eerder over schreven door RM Sotheby’s geveild en verkocht voor € 218.500. Het leuke is dat dit specifieke exemplaar teruggekeerd is naar Nederland en dat de auto nu ook op de bekende gele platen geregistreerd is!

Jaguar XJ220

Foto: Bonhams

We blijven nog even in het jaar 1991. Zeven maanden na de eerdergenoemde Autosalon van Genève werd op de Tokyo Motor Show een sensationele supercar gepresenteerd, de Jaguar XJ220. De ‘eXperimental Jaguar’, waarbij 220 refereerde naar de beoogde topsnelheid. In mijl per uur natuurlijk, anders zou het geen supercar zijn, nietwaar? Toch werd deze snelheid net niet gehaald. Op de Nardo Ring werd een snelheid van 217,1 mijl per uur (349,4 km/u) gemeten, maar dat was met een auto waarbij de katalysatoren verwijderd waren, wat een extra 50 pk opleverde. Road & Track leverde misschien een iets eerlijker meting op van 210,5 mijl per uur (338,8 km/u), nog steeds een belachelijk hoge snelheid natuurlijk.

Tussen 1991 en 1994 werden 281 exemplaren van de XJ220 gebouwd, waarvan er nu zes op Nederlands kenteken staan. De laatste toevoeging is een prachtig zilvergrijs exemplaar dat tot 2024 maar één eigenaar heeft gehad, die er minder dan 7.500 km mee gereden had. Voor de auto werd toen op een veiling zo’n € 385.000 betaald. En nu dus in Nederland, geweldig toch?

Ferrari 166 MM Touring Barchetta

Foto: Bonhams

De naam Ferrari is in dit artikel al meerdere keren genoemd en ook bij de klassiekers kunnen we die simpelweg niet negeren. Zo werd er een 330 GT 2+2 geregistreerd, een 365 GTB/4 ‘Daytona’ en ook eentje die in de RDW-boeken staat als een ‘250 GT California’. Geen echte helaas, want daarbij gaat het blijkbaar om een 250 GT Cabriolet recreation op basis van een 250 GT Coupé. Kan nog steeds heel mooi zijn, maar wel iets minder spannend natuurlijk.

Toch steekt er eentje met kop en schouders bovenuit: een zeldzame Ferrari 166 MM Touring Barchetta. De naam zegt al veel: 166 cc per cilinder, dus een 2.0 liter V12. Een ‘Barchetta’, oftewel ‘kleine boot’, dus een eenvoudige carrosserie zonder dak, ontworpen door de carrosseriebouwer Touring uit Milaan. En ‘MM’ natuurlijk voor Mille Miglia, de wereldberoemde straatrace in Italië. Het Nederlandse exemplaar doet deze naam zeker eer aan, want de auto werd in 1950 nieuw geleverd aan Scuderia Marzotto, het raceteam van de gebroeders Paolo, Gianni, Umberto en Vittorio Marzotto, en deed in zowel 1950, 1951 als 1952 mee aan deze beroemde (en beruchte) race. Ook in de huidige eeuw werd nog serieus met de auto geracet, denk bijvoorbeeld aan de Tour Auto, de (moderne) Mille Miglia en de Monaco Historic Grand Prix.

In februari van dit jaar werd de auto geveild door Bonhams in Parijs. De schatting lag tussen de 4 en 6 miljoen euro, maar het uiteindelijke bedrag lag toch een flink stuk lager: € 2.817.500. Dergelijke auto’s brengen tegenwoordig simpelweg minder op, hoewel het ook kan hebben meegespeeld dat de auto een paar keer een andere carrosserie ontvangen heeft en er ook een periode was waarbij de geschiedenis een beetje – laten we het voorzichtig zeggen – ‘vaag’ was. Hoe dan ook, is het wel zeker dat dit opnieuw een fantastische toevoeging is aan het Nederlandse wagenpark.

Lancia Aurelia B24S Spider America

Foto: RM Sotheby’s

Tijdens de Retromobile veilingen in Parijs in februari was ook veilinghuis RM Sotheby’s actief. Daar verscheen een prachtige witte Aurelia B24S Spider America, voorzien van een donkerrood interieur. Met 240 gebouwde exemplaren een zeldzaam en gewild model, ook vanwege het feit dat onder de kap ’s werelds eerste productie V6 lag. Dat in combinatie met een beeldschoon ontwerp van Pinin Farina en een recente restauratie leverde een verwachte opbrengst op van € 600.000 tot € 800.000. Het genoemde bedrag werd niet gehaald, maar gelukkig werd er na de veiling toch nog een deal gesloten. En daarbij is het extra meegenomen dat de auto vervolgens naar Nederland kwam.

Arden AJ4

Als afsluiter een merk dat we nog niet eerder in het RDW-register hebben gezien, Arden. Een Duitse tuning-bedrijf opgericht door Jochen Arden, die in 1982 met de AJ1 zijn eerste gemodificeerde Jaguar presenteerde op basis van een XJ V12. De AJ4, gebaseerd op de Jaguar XJ Serie III of de Daimler Double Six waarbij het vermogen van de V12 steeg van 265 naar 320 pk, zorgde voor de doorbraak voor de firma Arden. Uiteindelijk werden 234 exemplaren gebouwd, waarbij de nu Nederlandse auto een speciale plaats inneemt: het is namelijk de allereerste AJ4!

Je zou je natuurlijk kunnen afvragen waarom de RDW deze auto niet gewoon als Jaguar registreert. In de meeste gevallen van ‘tuning’ zou dat inderdaad erg logisch zijn, ware het niet dat het merk Arden ooit een eigen chassisnummerreeks kreeg toegewezen. Een beetje vergelijkbaar met de situatie dat een echte Ruf geen Porsche is. Maar dat is misschien iets voor een andere keer.

Dit was een bijdrage van Edvar van Daalen