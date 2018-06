Aiii! Voor de meeste Europeanen zijn EV’s veel te duur

Hadden we dat nou maar een weekje eerder geweten...

Aan de vooravond van topoverleg op Europees niveau over toekomstige uitstootnormen, luidt de European Automobile Manufacturers’ Association (ACEA) de noodklok over de haalbaarheid van de huidige richtlijnen. Het ronkende persbericht van deze verzameling van autofabrikanten begint met mooie woorden over een gezamenlijk doel om de uitstoot van schadelijke stoffen terug te dringen. Maar dan komen de serieuze op- en aanmerkingen.

Ten eerste is er volgens ACEA en tevens PSA-honcho Carlos Tavares een enorme kloof tussen de adoptie van EV’s in enkele (Noord)West-Europese landen en in de rest van Europa. De EU-wijde doelstellingen van onze Europese overlords om EV’s in 2025 vijftien procent en in 2030 dertig procent van het totaal aantal verkochte auto’s te laten uitmaken is zodoende onrealistisch, aldus de ACEA.

Momenteel vindt 85 procent van alle in Europa verkochte EV’s zijn weg naar slechts zes ‘rijke’ landen. In veel andere landen is het aantall verkochte EV’s verwaarloosbaar. Hetzelfde geldt voor laadstations. Er zijn er inmiddels ruwweg 100.000 in heel Europa, maar 76 procent daarvan staat in Nederland, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. In heel Roemenië staan er bijvoorbeeld maar 144, terwijl dat land zes keer zo groot is als Nederland. Hello Range Anxiety my old friend…Taveres wil dat er in de wetgeving een ‘reality check’ wordt ingebouwd die rekening houdt met de infrastructuur voor elektrisch rijden:

We regret that the Commission’s proposal for post-2020 CO2 targets does not link the availability of infrastructure to the future targets, as these two elements go hand-in-hand. We are therefore requesting that the legislation includes a mid-term ‘reality check’ to assess the availability of infrastructure and the maturity of the market.

Maar wacht, er is meer! Carlos geeft tevens aan dat het allemaal leuk en aardig is die EU-doelen, maar dat de schoorsteen bij de fabrikanten wel moet blijven roken. Een overhaaste switch naar EV’s die de Europese auto industrie de nek omdraait in deze wereld van keiharde concurrentie globale concurrentie lijkt hem onwenselijk:

Our industry is eager to move as fast as we can towards zero-emission vehicles. However, all members of ACEA need to transform their companies at a pace which is manageable, and that protects their long-term viability in a fierce competitive global environment.

Het lijken mij allemaal geldige, rationele argumenten van de autolobby. Of gooien ze in jouw ogen de kont tegen de crib en proberen ze de politiek te chanteren onder het mom dat er banen verloren gaan als men te streng is?