Nederlandse prijs Corvette e-Ray bekend: duurder dan hybride 911?

Als je buurman al een 911 heeft en er op de oprit ernaast al een Vantage staat, waar kun jij dan nog uit kiezen zonder te hoeven uitleggen dat je niet hebt afgekeken? Sinds dit jaar is daar een oude bekende die antwoord kan bieden op die vraag: de Chevrolet Corvette.

Begin dit jaar zorgde Hedin Automotive ervoor dat België weer een Corvette-dealer heeft. In april gingen ook de orderboeken in Nederland open voor de Vettes. Door zijn hybride aandrijflijn zou je zeggen dat de E-Ray kostentechnisch gezien de interessantste optie is, maar is dat ook zo?

Chevrolet Corvette E-Ray

Elektrohulp of niet, de hybride Corvette is nog altijd een echte Amerikaan dankzij een 6,2-liter LT2 V8-motor. De aandrijflijn produceert een machtige 643 pk en 637 Nm. Daarmee brul je in 2,9 seconden naar de 100. Daarmee is het de snelste Corvette ooit. Nederlanders kunnen ook kiezen uit de C8 Stingray met 497 pk sterke 6.2 liter V8 of de Z06 die 679 pk haalt uit de kleinere 5,5-liter V8.

Nederlandse prijs van de Chevrolet Corvette E-Ray

Anders dan je misschien zou denken, is de hybride E-Ray niet de goedkoopste Corvette van Nederland. De duurste is ie ook niet. Het gamma begint met de Stingray. Die kost hier tenminste € 197.275. De allerduurste is de Z06 met een prijskaartje van € 325.987. Er tussenin zit de hybride. De Corvette E-Ray heeft een Nederlandse prijs van € 262.033. Wil je het dak naar beneden kunnen laten? Dan betaal je tenminste € 268.033 voor de Convertible. Slik.

Wat kost een hybride 911 ook alweer?

Het hybride gamma van de Porsche 911 begint bij de Carrera, maar dat is niet echt eerlijk vergelijkingsmateriaal. Daarom kijken we naar de Carrera 4 GTS. De 0-100-tijd is 0,1 seconden trager, maar de topsnelheid is wel een stukje hoger (312 km/u tegenover 290 km/u). Dankzij de ”Performance-Hybrid”-aandrijflijn met 3,6-liter zescilinder komt de Porsche tot 541 pk en 610 Nm.

Minder vermogen, een ietsjes langere 0-100-tijd en maar wel een hogere top. Wat betaal je daar dan voor? Nou, op dit moment vraagt Porsche € 250.600 voor de Carrera 4 GTS. Dan bespaar je dus zo’n € 12.000 op de aanschafprijs. Let wel: dat is nog voordat je opties gaat aanvinken.

Dus, ja: de Corvette E-Ray is duurder dan zijn Duitse rivaal. Maar hij is ook wat exotischer. En wat is 12.000 ballen in deze prijsklasse? Laten we hopen dat er voor de diversiteit van het Nederlandse wagenpark wat nieuwe Corvettes op gele platen worden gezet. Het allerliefst hebben we dan natuurlijk de ZR1X.

Foto: Corvette C8 E-Ray gespot door @spotcrewda