Nederlandse prijs Kia XCeed bekendgemaakt

Wat kost de crossover uit Korea?

De Ceed-reeks van Kia heeft er recent een nieuw lid bijgekregen in vorm van de XCeed. Nu zijn ook de Nederlandse prijzen bekend geworden van deze crossover. Om maar meteen met de deur in huis te vallen: een XCeed is er vanaf 29.995 euro.

Voor die 30 mille krijg je een XCeed met een 120 pk 1.0 T-GDi driecilinder. Onderdeel van de standaard uitrusting is een 10.25-inch display met navigatie, full LED-koplampen, een achteruitrijcamera, ondersteuning van Apple CarPlay en Android Auto, digitale radio (DAB+), 18-inch velgen, cruise control en diverse andere rijassistenten. Voor een meerprijs van 1.500 euro krijg je daar stoel- en en stuurwielverwarming en een smart key bij.

Wie liever opteert voor wat meer vermogen kan de 1.4 T-GDi aanvinken met een 140 pk viercilinder. Deze is er vanaf 31.495 euro. Het voorlopig snelste model is de XCeed met een 1.6 T-GDi. Dit blok levert 204 pk en 265 Nm koppel en is standaard gekoppeld aan een DCT7-automaat. Deze variant kost 38.295 euro.

Het motorengamma zal in een later stadium verder worden uitgebreid. Kia is van plan om begin 2020 de XCeed onder meer met een 48V mild hybrid en als plug-in hybride uit te brengen. De orderboeken zijn vanaf heden geopend. De eerste leveringen vinden in oktober van dit jaar plaats.