Bizar: Belgische politie bekeurt zonder camera

Je bent bij deze gewaarschuwd.

Hard rijden. We doen het allemaal weleens. Niet dat het mag, maar in sommige gevallen ga je iets harder dan normaal. Als je te hard rijdt, weet je dat je automatisch kans loopt om een prent te scoren. Dankzij een camera of flitskast wordt er gemeten hoeveel je te hard rijdt, gaat er wat correctie vanaf en moet je vanwege de overtreding de overheid voorzien van een financiële vergoeding.

In België gaan ze het iets anders aanpakken, in Brussel althans. In de Belgische hoofdstad kwamen ze erachter dat er nog een oud wetsartikel in de mottenballen lag. Eentje waarmee de agenten in staat worden gesteld om snelheidsbekeuringen uit te schrijven, zonder daadwerkelijk een meting te doen. De Brusselse politie is inmiddels lekker bezig, want ze hebben het afgelopen weekend op die manier al 48 processen-verbaal uitgeschreven.

Het gebeurde voorheen heel af en toe, maar de Brusselse politie wil deze manier van bekeuren meer gaan toepassen. Het kan namelijk op locaties waar het lastig is om een meting te doen. De agent in kwestie moet een afweging maken of de bestuurder zijn snelheid voldoende heeft aangepast aan de omgeving en externe factoren als verkeersdrukte en weersomstandigheden.

De Brusselse politie is tot dit besluit gekomen omdat de inwoners zich irriteren aan het asociale rijgedrag van automobilisten. Camera's kunnen asociaal rijdgedrag ook niet vast leggen, een agent kan dat wel, aldus de Brusselse Hermandad. De Belgische agenten moeten de overtredingen conform de regels vast stellen. Dan heeft het namelijk een zogenaamde bijzondere bewijswaarde. Mocht de overtreder het niet eens zijn, is het aan de bestuurder om de tegendeel te bewijzen.

