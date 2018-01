Huh? Mercedes wil juist méér competitie in Formule 1

Buitensporige dominantie heeft de Duitsers in een lastige situatie gebracht.

Dieter Zetsche, beter bekend als ‘de man met de snor‘, doet in een recent interview met Autocar een boekje open over de huidige stand van zaken binnen de Formule 1, en werpt daarbij zijn heldere en sportieve kijk op de sport de wereld in. Het is volgens hem noodzakelijk dat andere teams de zaken op orde krijgen, zodat de sport niet tenonder gaat aan hun dominantie.

In het gesprek bevestigt Zetsche dat Mercedes wel degelijk voor de lange termijn verbonden is aan de Formule 1, ondanks dat hij ziet dat de spanning er na vier achtereenvolgende kampioenschappen wel een beetje vanaf is. Het Formule 1-team van Mercedes wordt al sinds 2014 aan het begin van elk seizoen gezien als het te kloppen team. Een vleiende bevestiging van hun harde werk, maar een kritiek punt voor de interesse van de fans. Zetsche zou het daarom liever anders zien.

“I have said many times the best outcome would be winning the championship by one point in the last race. Being on the track last half of last season I was not that sure of my statement!”

Zetsche volgt deze gedachte op met de wetenschap dat de nieuwe regels van afgelopen seizoen een hoop goeds hebben gebracht voor de spanning binnen de sport, maar dat er nog altijd ruimte is voor verbetering.

To be clear, we want to be successful and we want the platform to be successful and when one is dominant that doesn’t help. We need stronger competitors and rule changes which give new cars to everybody and to some extent, this last season was that change.

In dat opzicht bevindt Mercedes zich in een lastig parket, gezien het enerzijds een garantie wil dat ze kan meedoen om de eindzege, maar anderzijds niet té dominant wil zijn, wetende dat het de interesse zou beslechten. Misschien toch maar motoren leveren aan de vijand?

Dieter hoopt deze interesse ook op andere manieren te kunnen verwerven. Zetsche zou bijvoorbeeld graag meer fan-interactie willen zien, zowel thuis als op het circuit. Met name dit laatste punt is wat betreft Zetsche noodzakelijk. In zijn optiek mag de aantrekkingskracht van het bezoeken van een race nooit verdwijnen, en moeten de prijzen van de kaartjes in de gaten gehouden worden, zodat deze niet te duur worden. Het gaat immers niet om het geld, toch?