Lexus RZ450e F Sport Performance gaat in productie

Naast InterClassics is er op dit moment ook de Tokyo Auto Salon waar je kan genieten van ouderwets toffe auto’s. Vroeger kreeg je altijd van de knotsgekke concept en saaie productiesedannetjes. Tegenwoordig is alles performance, lijkt het wel. We begonnen met de Toyota GR Yaris facelift, daarna de Nissan Ariyah Nismo en de Lexus LBX Morizo RR. Nu is het tijd voor de volgende Japanner, namelijk de Lexus RZ450e F Sport Performance.

Natuurlijk, de mensen die van een elegante donkerblauwe 2+2 coupé houden met creme leer, zullen niet direct ervoor warm lopen. Maar voor de liefhebber van het sportievere JDM-spul is dit wel genieten.

Zeker dat een merk als Lexus zich weer richt op de sportievere bestuurder. Want laten we eerlijk zijn, die kregen van Lexus niet altijd zoveel aandacht als nodig.

Patatje Paay op wielen

Nou, als het om aandacht gaat, zit je met de Lexus RZ450e F Sport Performance (want zo heet ‘ie dus echt) wel goed, want je gaat opvallen met dit geval. Het ziet er bijna uit als een auto die door een gerenommeerde tuner onder handen is genomen, maar dit is dus een fabrieksauto!

Er is een heftige bodykit a la patatje Paay. Dat beteken ALLES eroverheen (behalve Curry). Dus dikkere bumpers, grotere 21″ Enkei -elgen, carbon diffusor, spatbordverbreding, blauwe remmen en nog meer koolstofvezel opsmuk.

Oh, en als het gaat om spoilers: er is niet één grote vleugel, welnee: er zijn er twee! Natuurlijk is het niet mooi in de traditionele zin van het woord, maar het is zeker gaaf gedaan. EV’s zijn tegenwoordig wel snel, maar een lekker ruig randje ontbreekt. Visueel gezien heeft deze Lexus RZ450e F Sport Performance dat randje.

Techniek Lexus RZ450e F Sport Performance

Hoe zit dat dan in technisch aspect? Nou, dat valt een tikkeltje tegen. In principe heeft ‘ie voldoende power, maar het is niet EXTRA vermogen ten opzichte van het model waarvan de RZ450e F Sport Performance is afgeleid. De gewone Lexus RZ, dus.

Voor ligt er een 204 pk sterke elektromotor tussen de Enkei’s, achter is dat 109 pk. Dus in basis gaat de meeste power naar de voorwielen.

Nu spelen fabrikanten wel vaker met dit soort concepts. Het zorgt toch weer voor een beetje extra naamsbekendheid. Maar Lexus gaat de RZ450e F Sport Performance gewoon in productie nemen! Jazeker!

Die zagen wij niet aankomen, eerlijk gezegd. Wel is het zo dat het een gelimiteerd oplage wordt. Na 100 stuks is het over en uit. De vraagprijs in Japan is 74.206,60 euro.

Check hieronder de bewegende beelden:

