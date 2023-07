Stand na GP Oostenrijk 2023 + 7 dingen die ons opvielen

Wat een weekend! We hebben de stand na de GP Oostenrijk 2023 voor je, plus enkele dingen die ons opvielen.

De Grand Prix van Oostenrijk is een bijzondere. Geen een persoon won deze Grand Prix namelijk vaker dan Max Verstappen. Zelfs Michael Schumacher (met hulp van Rubens Barichello) heeft ‘m niet zo vaak gewoon als de Nederlander. Indrukwekkend.

De race an sich was niet bijzonder spannend, maar voor de autosportfan was er alsnog genoeg te genieten, zeker omdat we twee races en kwalificatiesessies hadden.

Opvallende dingen van de GP Oostenrijk 2023

Voordat we alle rangen, standen en overzichten met je doornemen, vielen er ons enkele dingen op aan het afgelopen weekend:

Ferrari: twee stappen vooruit, eentje terug

Als je twee coureurs hebt die dicht bij elkaar rijden, dan kan het een goed idee zijn om een andere strategie te kiezen. Echter, bij de Scuderia Ferrari haalden ze Sainz en Leclerc tegelijkertijd naar binnen. Carlos Sainz was sneller dan Leclerc, maar Charles ligt beter in het team. Dus werd Sainz geslachtofferd. Wel is duidelijk dat Ferrari een hele goede stap voorwaarts heeft gezet. Ze zijn ineens een klap sneller dan Mercedes GP en Aston Martin Racing.

Hamilton op de Babyfoon

Lewis Hamilton over de babyfoon is altijd legendarisch. Maar wat is het een ouwe zeur geworden. Het constant erbij naaien van andere collega’s over track limits was echt een beetje sneu voor een zevenvoudig wereldkampioen. Ook het klagen over het gebrek aan snelheid was niet echt passend. Ja, heel erg tof dat je je team bedankt voor een snelle auto, maar het afvallen van je team doe je achter gesloten deuren, niet waar anderen mee kunnen genieten. Gelukkig kwam Toto over de boordradio om Lewis te vertellen dat ‘ie gewoon moet racen. Wordt ‘ie gewoon (vorstelijk) voor betaald.

Nico Hülkenberg

Ok. Vorig jaar was het duidelijk dat Kevin Magnussen véél sneller dan Mick Schumacher en Nikita Mazepin was. Maar dit jaar is duidelijk dat Nico Hülkenberg op zijn beurt daar weer een schepje bovenop doet. Nico is aanzienlijk sneller dan K-Mag in de kwalificaties. In de races is er niet heel erg veel mogelijk met de Haas. Hebben ze het verkeerd gezien bij het Renault F1 Team en hadden ze Nico Hülkenberg nooit moeten laten gaan? In de kwalificatie staat Nico er gewoon weer en doet hij dingen met die Haas die echt niet horen te kunnen, eigenlijk.

Track Limits!

Vroeger was het zo makkelijk op de GP van Oostenrijk. Als je over de grens ging, lag je in het grind. Dat werkte perfect. Dat betekent wel dat veel auto’s de finish niet halen, maar het zorgt er ook voor dat het duidelijk is. Het afpakken van tijd (in kwalificatie) en tijdstraffen (tijdens de race) wekt alleen maar verwarring op. Nu is het ook niet de eerste keer op deze baan met deze track limits. Het meest ‘kneuzige’ is dat de coureurs nu dus er voordeel bij hebben om hun collega’s te verklikken. Ook onhandig, de stewards moesten nog eventjes 1.200 gevallen bekijken ná de race. Die hadden ze gemist. Daardoor was de top 10 (top 3 uitgezonderd) compleet anders.

De Vries weer ongelukkig, sluit goed af

We kunnen zo ongeveer wel tot de conclusie komen dat Nyck de Vries ‘heel erg niet zo goed is’. Zoals Verstappen steevast vooraan rijdt, lijkt De Vries een verslaving te hebben voor de rode lantaarn. En ja, we weten het dat de AlphaTauri AT04 echt een belachelijk slechte skelter is. Maar op het moment dat Yuki Tsunoda bij de start een paar plaatsen pakt, de pits in moet voor een nieuwe vleugel en dan met harde banden voorbij Nyck de Vries gaat binnen twee rondes, dan is dat pijnlijk. Het zit allemaal niet mee, maar er zijn bijzonder weinig lichtpuntjes. De rest van de race (met name de laatste stint) was op zich niet slecht, maar het ontbreekt aan vertrouwen en overtuiging.

Verstappen heel erg goed

Oh ja, we zouden het bijna vergeten. Maar er staat gewoon even geen maat op Max Verstappen. We hebben periodes gehad met Hamilton, Vettel, Alonso, Schumacher en ga zo maar door. Maar de overmacht van Verstappen lijkt erg op die van Schumi. Bijzonder koelbloedig en waanzinnig effectief. Hij maakt gewoon géén fouten en haalt constant het maximale eruit. Bijzonder indrukwekkend.

Rijderskampioenschap

Max Verstappen staat op 1! Mooi. Lando Norris stijgt een plaatsje en komt de top 10 in, ten koste Pierre Gasly. Beide Ferrari-coureurs klimmen lekker qua punten, maar (nog) niet qua positie. De Vries en Sargeant zijn de enige die nog geen punten hebben.

Let op! De stand na de GP Oostenrijk 2023 werd eventjes flink opgeschud. Dit is de stand mét het in acht nemen van het besluit van de FIA na het geven van diverse tijdstraffen. Mochten er nog straffen of aanpassingen volgen, zullen we dat uiteraard vermelden. Zo zijn we dan ook weer.

De stand na de GP Oostenrijk 2023 in het rijderskampioenschap is als volgt:

Positie Coureur Team Punten 1 Verstappen Red Bull 229 2 Pérez Red Bull 148 3 Alonso Aston Martin 131 4 Hamilton Mercedes 106 5 Sainz Ferrari 82 6 Leclerc Ferrari 72 7 Russell Mercedes 72 8 Stroll Aston Martin 44 9 Ocon Alpine 31 10 Norris McLaren 24 11 Gasly Alpine 12 12 Hülkenberg Haas 9 13 Albon Williams 7 14 Piastri McLaren 5 15 Bottas Alfa Romeo 5 16 Guanyu Alfa Romeo 4 17 Tsunoda AlphaTauri 2 18 Magnussen Haas 2 19 De Vries AlphaTauri 0 20 Sargeant Williams 0

Constructeurskampioenschap

Ja, natuurlijk is ook hier Red Bull Racing zijn voorsprong aan het vergroten. Belangrijker is dat de spanning voor de nummer 2 positie weer helemaal terug is. Ferrari heeft een belangrijke stap gezet terwijl Aston Martin en Mercedes het een beetje lieten afweten. Drie honden gaan dus vechten om één been. Er zijn geen stijgers en dalers qua posities.

De stand na de GP Oostenrijk 2023 in het constructeurskampioenschap is als volgt:

Positie Team Punten 1 Red Bull Honda RBPT 377 2 Mercedes 178 3 Aston Martin Mercedes 172 4 Ferrari 158 5 Alpine 48 6 McLaren 27 7 Alfa Romeo 11 8 Haas Ferrari 9 9 Williams 7 10 AlphaTauri 2

Kwalificatieduel

Lance Stroll had een goed weekend. Hij was nu eindelijk sneller dan zijn teamgenoot. Niet verkeerd, want hij begon een beetje momentum te verliezen op Alonso. George Russell heeft eveneens moeite met zijn ervaren teamgenoot, die nu voor staat in het klassement. Alexander Albon heeft geen kind aan Sargeant. Oh, en we moeten erbij vermelden dat Nico Hülkenberg een topprestatie levert in de Haas. Niet alleen is hij geregeld sneller in de kwalificaties, het verschil qua posities met zijn teammaat is enorm.

De stand na de GP Oostenrijk 2023 in het kwalificatieduel is als volgt:

Coureur Coureur Verstappen 7 Pérez 2 Alonso 6 Stroll 3 Russell 4 Hamilton 5 Leclerc 5 Sainz jr. 4 Norris 8 Piastri 1 Ocon 6 Gasly 3 Hülkenberg 7 Magnussen 2 Guanyu 3 Bottas 6 Tsunoda 7 de Vries 2 Albon 9 Sargeant 0

Snelste raceronde

Max Verstappen reed soeverein aan de leiding. Ga je dan naar binnen voor rode banden om zo de snelste ronde te kunnen pakken? Gianpiero Lambiase (de engineer van Verstappen) zei dat het verstandiger was om geen risico te nemen. Verstappen wilde wel heel erg graag. Kennelijk won Verstappen de discussie en reed hij alsnog een tijd van 1:07.012. Ultiem machtsvertoon.

De onderlinge stand na de GP Oostenrijk 2023 qua snelste racerondes is als volgt:

Coureur Team Aantal snelste racerondes Verstappen Red Bull 4 Pérez Red Bull 2 Zhou Alfa Romeo 1 Russell Mercedes 1 Hamilton Mercedes 1

Driver of the Day

Lando Norris. De winnaar van een race wordt bijna nooit gekozen, als Driver of the Day. Of het moet een underdog zijn. Uiteindelijk koos het publiek voor Lando Norris en dat is eigenlijk ook wel terecht. Hij reed namelijk een uitstekende race en perste elke laatste tiende uit die McLaren. Zeker als je kijkt waar Oscar Piastri eindigde, kun je niet anders concluderen dat Norris een prestatie van wereldformaat heeft geleverd!

De onderlinge stand na de GP Oostenrijk 2023 qua Driver of the Day nominaties is als volgt:

Coureur Team Aantal nominaties Sergio Pérez Red Bull 2 Max Verstappen Red Bull 2 Fernando Alonso Aston Martin 1 Lewis Hamilton Mercedes 1 Esteban Ocon Alpine 1 Lando Norris McLaren 1 Alex Albon Williams 1

Heeft de Autoblog-redactie de race goed voorspeld?

Alle redacteuren wisten dat Verstappen ging winnen en dat was ook het geval. De rest is nog wel eventjes gissen. Wouter en Michael gingen voor het geijkte duo Hamilton-Alonso. Echter, Jaap zag in dat Pérez het podium ging halen en dat is ook precies wat er gebeurde.

De stand na de GP Canada 2023 in het redactie-klassement is als volgt:

Redacteur Punten Jaap (VER, PER, RUS) 57 Wouter (VER, ALO, HAM) 50 Michael (VER, ALO, HAM) 45

Goede coureur = 1 punt, goede coureur op juiste positie: 5 punten.

Deze Grands Prix zijn al verreden:

Deze Grands Prix staan nog op de kalender:

De eerste meters voor de GP van Groot-Brittanië 2023 worden verreden op 7 juli om 14:00.