Imitatie Defender is aërodynamischer dan een echte

Dat is op zich niet heel erg moeilijk.

De Land Rover Defender-fans zullen wel kapot gaan van de zenuwen. Gaat die nieuwe Defender wat worden? De eerste Defender was een directe afstammeling van de oer-Land Rover. Ondanks dat er uiteindelijk maar één boutje in al die tijd gelijk is gebleven en de rest is veranderd, is de auto trouw gebleven aan zijn concept.

Dat was natuurlijk ook een beetje een luxe geval. De auto bleef nog goed verkopen en kende een trouwe schare fans. Daarbij vielen de ontwikkelingskosten mee, dus kon Land Rover met enkele updates de auto in het assortiment houden. Tot 2016, daarna werd het duidelijk dat om de auto te laten voldoen aan de geldende eisen er te veel tijd, geld en moeite in gestoken moest worden.

Land Rover heeft zelf meerdere malen bevestigd dat er een nieuw model komt, dus wij houden ons hart vast en wachten met spanning af. Dat wachten kan enigszins aangenaam gemaakt worden met het nieuwste Lego-project. Zoals de ietwat lange intro al wegheeft, is het onderwerp van vandaag een Land Rover Defender.

De combinatie Lego en een Defender is uitstekend gekozen. De twee iconen delen namelijk het feit dat ze beroemd zijn dankzij hun vierkante voorkomen. De auto staat op een ‘Lego Technik‘-chassis. Daarmee bestaat de kans dat de imitatie speelgoedauto op een hoogwaardiger onderstel staat als het origineel.

Dat geldt ook voor de aandrijving, want in geen velden of wegen is een bedrfijswagendiesel te vinden. Deze Defender is uitgerust met twee elektromotoren die beide een eigen as aandrijven. Het allerleukste aspect is dat je de auto van een afstandje kunt bedienen! Uiteraard wil iedereen deze Defender onder de kerstboom aantreffen. Daarom is het zaak te stemmen. Als dit project 10.000 supporters heeft, wordt de productie van deze Lego Defender overwogen. Op dit moment heeft de Defender 803 supporters en zijn er nog 303 dagen te gaan. Stemmen doe je via deze link.