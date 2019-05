Dit kost de duurste Volkswagen Touareg tot nu toe

Het regent achtcilinders vanochtend!

Dus jij wil 422 pk uit een V8 diesel, 900 Nm koppel en een acceleratie van nul naar honderd kilometer per uur in 4,9 seconden in de verpakking van een Volkswagen Touareg. Ga maar vast onder de bankkussens zoeken naar wat losgeld, want de prijs van al dit moois is niet mals.

De Volkswagen Touareg was er tot nu toe in drie motorvarianten. Twee dieselmotoren en één benzine. Aan dat gamma hebben de Duitsers een lel van een motor toegevoegd. Het gaat hier om de 4.0 V8 TDI 4MOTION. Wie dit gaat kopen moet niet willen nadenken over afschrijving en andere kosten. Gewoon lappen en genieten van die achtcilinder, zolang het nog kan.

Een V8-diesel in een Volkswagen-product voelt bijna als een dinosaurus. Het recept is wel ongekend fijn. Een bootje trekken of de caravan slepen is peanuts voor zo’n krachtig blok. Wat dat betreft spreken sommigen over een klassieker. Het kan zomaar de laatste generatie zijn met 8 cilinders in het vooronder.

Dan de prijs, daar kwamen jullie immers voor. Volkswagen vraagt in Nederland 125.770 euro voor deze Touareg. Dat maakt het meteen de duurste Touareg van dit moment. De 3.0 TDI met 231 pk is er vanaf 81.125 euro, de 3.0 TDI met 286 pk kost 91.125 euro en voor de 3.0 TSI met 340 pk mag je 91.625 euro aftikken. Vanaf eind juni is de V8-diesel Touareg te vinden in de configurator.