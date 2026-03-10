Amerikanen hebben pas echt last van brandstofprijzen

Nog even en ze zitten op Nederlands niveau.

Het hebben van een President die het hebben van een machtige en vooral dorstige V8 aanmoedigt, klinkt goed. Tenminste, tot hij een oorlog start waardoor het goedje waarop de achtcilinder loopt ineens verdubbelt in prijs. Dat maakt tanken ineens echt pijnlijk.

Verdubbeling van de benzineprijzen

De stijgende brandstofprijzen, hoe (on)eerlijk ze ook mogen zijn, gebeuren op dit moment overal ter wereld. De oorzaak ligt vanzelfsprekend bij olieland Iran dat door de onrust in de regio even iets minder een olieland is geworden. Gevolg: de olieprijzen gaan door het dak, en daarom moeten wij vaker naar België of Duitsland rijden.

In de VS hebben ze aanzienlijk minder mogelijkheden om naar een ander land te rijden, maar hebben ze doorgaans ook minder te klagen over de peutprijzen bij de pomp. Een euro per liter hebben ze daar in geen jaren gezien. Tot dit weekend dan.

De gemiddelde prijzen in de staat Californië komen inmiddels uit op rond de vijf dollar per gallon (3,8 liter) , ongeveer een euro per liter. Met een uitschieter van 1,85 euro per liter bij een pomp in Los Angeles. Bij een lokale Chevron durft een pomphouder namelijk 8.21 dollar per gallon te vragen.

Stijging gaat hard

Vooralsnog lijkt de situatie in LA een uitzondering, want iets verderop vraagt een concurrerende pomphouder net geen vijf dollar per liter. Maar toch is de rek nog lang niet uit de benzineprijzen. Er wordt verwacht dat de stijging nog langer zal aanhouden. En dat kan hard gaan, want de gemiddelde prijzen stegen in de nacht van zondag op maandag met 17 cent per gallon.

Ook lijkt het erop dat de prijsstijgingen in Californië veel sneller zullen gaan dan in de rest van het land. In staat wordt veel meer accijns geheven op de brandstof, waardoor het sowieso al duurder is. De gemiddelde prijs per gallon over de hele VS tikt de drie dollar nog niet eens aan. Omgerekend komt dat neer op net geen 70 cent per liter.