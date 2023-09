Nieuwe BMW 5 Serie plug-in hybride levert tot 489 pk

BMW heeft de eerste plug-in hybrides op basis van de nieuwe 5 Serie bekendgemaakt.

Interessant voor Nederland, want op een PHEV zit minder BPM en daardoor krijg je vaak meer pk’s voor minder doekoe. De plug-in hybrides die BMW hier introduceert betreft de 530e Sedan en de 550e xDrive Sedan. Beide modellen zijn een uitbreiding op het bestaande gamma vanaf november.

BMW 5 Serie plug-in hybride

Je hebt nu de reguliere BMW 5 Serie met benzine- en dieselmotoren. De volledig elektrische BMW i5 en daar komen straks deze plug-in hybride modellen bij. Het is nu nog wachten op de nieuwe BMW M5. De modellen komen er ook als Touring.

BMW 530e

We beginnen met de instapper plug-in hybride. De 530e combineert een viercilinder turbo benzinemotor met een elektromotor. Het systeemvermogen bedraagt 299 pk en 450 Nm koppel. Het blok is altijd gekoppeld aan een 8-traps Steptronic automaat.

De 530 doet 0-100 in 6,3 seconden. De topsnelheid bedraagt 230 km/u. Je kunt tot 140 km/u volledig elektrisch rijden met deze PHEV. De actieradius bedraagt 93 tot 103 kilometer.

Omdat de nieuwe 5 Serie is ontwikkeld met batterijen in het achterhoofd lever je niet in op bagageruimte. De 520 liter aan ruimte in de kofferbak is identiek aan dat van een 5 serie met benzine- of dieselmotor. Geen compromissen op dit vlak. De accu is 19.4 kWh groot en kan met een max van 7.4 kW opgeladen worden. In een tijdsbestek van 3 uur en 15 minuten is de accu voor 100% opgeladen. Geen laadpaal, maar een ouderwetse stekker in het stopcontact? Dan duurt het laden 11 uur en 45 minuten.

BMW 550e xDrive

Dan het leukere broertje. BMW combineert een zes-in-lijn turbo benzinemotor met een elektromotor. Het resultaat is 489 pk en 700 Nm aan koppel. Dankzij xDrive grip voor de eeuwigheid en dat zie je terug in de sprint.

In slechts 4,3 seconden zit deze plug-in hybride op 100 km/u. De topsnelheid bedraagt 250 km/u. Ook deze PHEV kan tot 140 km/u elektrisch rijden. De actieradius is met 83 tot 90 kilometer wat minder in vergelijking met de 530e.

Marktlancering

Vanaf november worden deze twee plug-in hybride varianten toegevoegd aan de line-up van de BMW 5 Serie. Nederlandse prijzen volgen in een later stadium. De Duitse prijzen zijn al wel bekend. De BMW 530e begint bij 65.300 euro en de 550e xDrive hebben de Duitsers voor 77.300 euro.