Brabus lanceert twee nóg exclusievere G63 AMG’s

Het is immers nooit genoeg.

Alsof de creaties van Brabus nog niet voldoende de aandacht trekken, komt het bedrijf met een tweetal gelimiteerde uitvoeringen die bijzonder exclusief zijn: van beide versies, de Black Ops en Shadow, komen slechts 10 exemplaren op de markt, tegen de onsmakelijke prijs van tenminste 275.055 euro – zonder belastingen.

Qua prestaties doen de Brabus G63 AMG’s niet onder voor elkaar. Zowel de Black Ops als de Shadow zijn voorzien van het zogenaamde 800-pakket, wat uiteraard betekent dat de vierliter twin-turbo V8 precies 800 pk produceert. Het koppel is eveneens niet onaardig; de opgewaardeerde G-Klasse heeft 1.000 Nm tot zijn beschikking en kan zodoende in 4,1 seconden naar de 100 km/u scheuren. Zijn topsnelheid bedraagt een elektronisch begrensde 240 km/u.

Waar de Black Ops en de Shadow van elkaar afwijken, is de optische afwerking. De Black Ops is logischerwijs gehuld in een glanszwarte lak en krijgt hier en daar rode accenten om de boel levendig te houden. De Shadow is op zijn beurt juist grijs, Gunmetal Grey om precies te zijn.

Daarnaast is de Black Ops voorzien van de welbekende Widestar-bodykit, die de auto verbreedt met liefst 10 centimeter. Het pakket voegt daarnaast grotere luchtinlaten, uitgeklopte wielkasten en bumpers, evenals een flinke hood scoop toe aan de auto. Met zijn 23″ sloffen weet hij goed de aandacht te trekken. De Shadow is in zekere zin de meer ingetogen auto van het stel, maar juist deze versie zal binnenkort worden tentoongesteld bij Top Marques in Monaco. Dit heeft te maken met het feit dat de auto debuteert samen met een boot die Brabus heeft gemaakt.