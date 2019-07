“Nieuwe Corvette krijgt een zwik familieleden”

Nu de Corvette eindelijk een middenmotor heeft, gaat GM er ook een SUV en dergelijke van maken...

Dat is althans de inside info van de Amerikaanse kwaliteitspublicatie Autoweek. Na decennialange speculatie is de eerste Corvette met middenmotor nog maar net onthuld of de volgende speculaas gaat alweer los. Corvette moet een grotere rol op zich nemen en een losstaand worden binnen General Motors. In die wilde passen ook een Corvette SUV, een Corvette sedan en een Cadillac-derivaat van de splinternieuwe C8.

Die laatste is wat ons betreft dan nog het meest waarschijnlijk. Immers was er ooit al de Cadillac XLR die zijn Y-platform deelde met de Corvette C6. De andere opties lijken wat verder weg, zeker nu de Corvette dus een middenmotor heeft. Een sedan of een SUV met middenmotor zien we GM niet echt maken, dus waaschijnlijk zouden het dan conventionele auto’s worden die alleen de Corvette naam dragen.

Die laatste plannen zijn niet nieuw en werden laatst nieuw leven ingeblazen door Amerikaans autogoeroe Bob Lutz. Maximum Bob opperde het idee nog maar eens om van Corvette een submerk te maken, omdat GM op die manier volgens hem meer geld kan vragen voor haar auto’s. Onder de merknaam Cadillac slaagt GM daar maar matig in, aldus Lutz. Een Corvette SUV zou een legitieme concurrent voor een Porsche Cayenne moeten zijn, met een prijs die dat reflecteert. We zijn sceptisch, maar we wachten geduldig af of er wat van komt. Zit jij erop te wachten?