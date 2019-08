Nieuwe Corvettes maar heel eventjes spotgoedkoop

Goed nieuws, in Nederland wordt 'ie automatisch onbetaalbaar.

Het is al een paar weken de hit van 2019, de Chevrolet Corvette. En dan niet alleen alle bijzondere details en het feit dat de Corvette nu een middenmotor heeft. Nee, het is vooral het feit dat het bijna niets kost.

Want voor minder dan 60.000 dollar heb je een Corvette. Nu zijn er sceptici onder ons die zeggen: dat is net zo’n wassen neus als die Tesla Model 3 van 35.000 dollar. Die sceptici krijgen gedeeltelijk gelijk. Op dit moment kost de meest basale Corvette 59.995 dollar. Volgens het Amerikaanse Motor Trend blijft dat maar heel eventjes het geval, want volgend modeljaar gaat de prijs al flink omhoog.

Nu zullen de stijgingen niet zo extreem zijn als we ze soms in Nederland meemaken. Reken op zo’n drie- tot vierduizend dollar. Chevrolet heeft de prijs voor het eerste jaar expres wat lager gehouden, om zo Corvette C7-rijders niet direct af te schrikken en te verleiden tot aankoop. Nu is het maar de vraag of je zo’n basis-Corvette moet willen. Zo is het Z51-pakket níet standaard. Dat betekent dat je een sportwagen met middenmotor krijgt op all-season banden. Yikes.

Overigens, over goedkope Corvette’s gesproken. Mocht je niet helemaal zeker zijn of je zo’n Corvette met middenmotor wil hebben, er staat nog een enorme voorraad Corvette C7’s bij de dealers. Volgens Chevrolet zelf worden deze afgeprijsd met 6.400 dollar wat kan oplopen tot 9.400 als je al een Corvette-eigenaar bent. Dan rijdt je dus een weg in een nieuwe Corvette voor minder dan 45.000 dollar. De kans is klein, want in Nederland geldt deze actie natuurlijk niet. De Nederlandse site communiceert een prijs van 158.749 euro voor een standaard C7 Stingray.