Cayenne Turbo S helpt bij nieuw wereldrecord

Zeer vriendelijk, Porsche!

Porsche is lekker bezig met de Cayenne Turbo S e-Hybrid. Het is zo’n auto die niemand daadwerkelijk nodig heeft, maar het is zeker bruut apparaat. Je hebt 680 pk tot je beschikking waarmee je de luchtweerstand bizar lang kunt trotseren. Wat dacht je van een topsnelheid van 295 km/u. In een Cayenne!

Een Cayenne Turbo S E-Hybrid is een SUV, met een enorme luchtweerstand, 295 km/u is een bijzonder hoge topsnelheid voor zo’n grote auto. De combinatie tussen frontaal oppervlak en die snelheid zijn gewoon ongekend. Achter die milieuvriendelijke Cayenne is het dus lekker slipstreamen.

Dat moet Neil Campell ook gedacht hebben. Hij pakte onlangs het wereldrecord zo snel mogelijk fietsen. De snelheid die Neil Campell wist te halen, zou niet in de stoutste coke-doorzeefde dromen van Michael Boogerd voorkomen. Campell haalde namelijk 174,339. Dat is de snelheid in mijlen per uur. In kilometers is het 280,57 kilometer per uur. Dat is sneller dan een Porsche 911 Carrera (996) nieuw wist te halen!

Nu is Neil Campell niet zo maar een rondje gaan fietsen. Hij bereikte de snelheid op Elvington Airfield in Yorkshire. Bekend terrein voor Campell, want daar reed hij vorig jaar het oude wereldrecord: 149 mijl per uur. Eveneens achter een Porsche Cayenne, een reguliere Turbo. Voor dit record had Campell de beschikking over een snellere Cayenne en een gewijzigde extensie aan de achterkant voor de optimalisatie van de luchtflow, zodat er zo min mogelijk luchtweerstand was.