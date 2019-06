Nieuwe film zorgt voor rare fratsen bij Lexus

Want kijk maar eens goed, deze zwarte contraptie is een RC F.

Films schijnen een goede manier te zijn om auto’s te pluggen. Audi heeft daar al een heel portfolio van volgebouwd. Zelfs voor animatiefilms, en in kaskrakers als Avengers: Endgame kwam Robert Downey Jr. aanrijden in de e-tron GT Concept (weliswaar met motorgeluid, maar goed). Wat Audi wel doet is de auto’s voorzien van vier wielen. Lexus pakt het iets anders aan. Hun nieuwste ‘RC F’ is namelijk een beetje anders dan anders.

Het ding luistert naar de naam QZ 618 en is gebaseerd op de RC F. Namelijk, als je de RC F in zijn ‘straatauto-gedaante’ in een speciale modus zet, dan wordt het de QZ-jet. Het is de krachtigste IFO (Identified Flying Object) in ons universum en kent een aantal bizarre specs. Wat te denken van een 0-100 acceleratie in 0.0000000000001 nanoseconden. Overigens, de jet heeft Amazon Alexa aan boord die kan communiceren in alle zeven miljoen buitenaardse talen. We kunnen Lexus beter zelf het woord geven:

Technology

IGPS (Inter-Galactic Positioning System)

Amazon Alexa* understands all seven trillion alien languages

Gamma ray headlamps

Infinite scaling technology Performance

Lexus’ very latest Quasar Power Source Technology (QPST)

Propulsion system named after Black Hole TON 618

122 MPG (Millennia Per Gallon)

Three driving modes: EcoDrive, SportDrive, QuantumDrive

0-60 in 0.0000000000001 nanoseconds

Light-speed-matching capability Comfort & Design

Intergalactically sourced, ethically spawned Adorian leather Safety

Lexus’ latest transforming seats with a 31-point harnesses to accommodate every body type in the universe

Lexus Safety System+ (LSS+) with available force field technology Styles & Packages

Enforcer Package

Everything you need to protect the earth from the scum of the universe

Also available in six other colors, but naturally, Lexus recommends UmbraBlack

Wie nu denkt: waar in hemelsnaam heb je het over? Jup, de QZ 618 wordt alleen ingezet voor actie op het witte doek. Het baksel is voor de film Men in Black: International. In de film kun je genieten van hoe onder meer Chris Hemsworth zich voortbewegen in de bizarre nieuwe Lexus. We moeten heel eerlijk zeggen: hoe sarcastisch het persbericht ook is, Lexus heeft er werk van gemaakt om het ruimtevoertuig realistisch over te laten komen. Tot de bizarre en herkenbare grille aan de voorkant aan toe.