Nieuwe Mustang staat op Volkwagen-platform

Eh, wat?

Het is iets wat puristen lastig kunnen begrijpen. Een oude naam op een nieuw model plakken. Ford heeft het gezonde verstand gebruikt om hun elektrische crossover Mustang Mach-E te noemen. Een briljante zet, te meer omdat de auto ook visuele elementen deelt met de Mustang.

Daardoor is het voor de consument meteen duidelijk hoe ze de auto kunnen inschatten. Ford hoeft zo geen speciaal ‘elektrisch familiegezicht’ te ontwerpen, wat nog best lastig is getuige de BMW i Performance-lijn bijvoorbeeld. Ook is de naam ‘Mustang’ al van Ford. Ze hoeven niet te checken of het geen gênante geslachtsziekte is in het Sanskriet of Mandarijn.

De kans dat dit een succes wordt lijkt erg groot. Prima prestaties en een redelijke prijs. Tel daarbij op dat je een enorm dealernetwerk hebt en elektrisch rijden wordt zo een stukje interessanter voor de Late Majority en Laggards. Logisch dat Ford al aan het kijken is naar een manier om het te verwachten succes uit te breiden. Dat dat gaat gebeuren is weliswaar nieuws, maar niet verrassend. Maar dat de auto gebruiken gaat maken van Volkswagen techniek, is dat wel!

Dat meldt AutoExpress. In een interview met Murat Gueler (de design chef van Ford Europe) weten dat ze erg in hun nopjes zijn met de Mustang-connectie. Bijna direct werd besloten om de elektrische Mustang-familie uit te breiden. Nu wil Ford dat zo snel mogelijk doen, maar duurt het wel even voordat ze geschikt platform hebben ontwikkeld. Daarom gaat Ford samenwerken met niemand minder dan Volkswagen. Nu wisten we dat de twee merken gingen samenwerken, maar dat een nieuwe Mustang in technische zin een Volkswagen is, is opmerkelijk.

De platforms voor de kleine Mustang Mach-E worden in licentie gebouwd. Het platform in kwestie is het MEB-platform, dat we bijvoorbeeld kennen van de ID.3. Nu was er nog twijfel of er van een Volkswagen wel een Ford te maken was. Fords EV-baas, Ted Cannis, vertelt dat Ford een andere designfilosofie heeft, maar dat het MEB-platform voldoende vrijheid biedt om er een ‘echte’ Ford van te maken. Wanneer we de compacte Ford Mustang EV mogen verwachten, is nog niet bekend.