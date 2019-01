“VW en Ford kondigen volgende week samenwerking aan”

De wind der verandering waait harder dan ooit.

Nadat we eerder al geluiden hoorden over een mogelijke nauwere samenwerking tussen Volkswagen en Ford, lijken de twee autoconcerns zich nu voor te bereiden om het partnerschap wereldkundig te maken. Dit blijkt uit een nieuwsbericht van persbureau Reuters, waarin het schrijft dat twee bronnen dichtbij het project informatie hebben gedeeld.

Naar verluidt zullen de beide autoconcerns volgende week, op 15 janurari, officieel hun internationale alliantie aankondigen. Uitgerekend op het turf van Ford moet de alliantie (géén samensmelting!) in het leven geroepen worden. Tijdens de Detroit Auto Show moet de officiële aankondiging volgen, aldus een van de bronnen. Hoewel dit volgende week dinsdag dus al moet gebeuren, zijn de partijen momenteel nog druk bezig met het uitvogelen van de details van de samenwerking. Autonome en elektrische auto’s zijn het voornaamste struikelblok, zo vernemen we.

Dat gezegd hebbende, dankzij de bronnen is er al het een en ander op straat terechtgekomen. Naar verluidt gaat de samenwerking verder dan alleen commerciële voertuigen. Volkswagen en Ford schijnen op veel meer manieren de kosten willen verdelen, zodat het produceren van auto’s goedkoper kan worden. Naar verluidt zal Volkswagen flink investeren in Ford en zullen ze de informatie op het gebied van autonome technologie uit gaan wisselen. Daarnaast zal Ford gebruik gaan maken van het elektrische MEB-platform van Volkswagen. In ruil daarvoor krijgt Volkswagen toegang tot de Ford Transit evenals de kleinere Ford Ranger en zal het zijn auto’s mogen bouwen in fabrieken van de Amerikaanse automaker.

Helemaal onverwachts is het nieuws niet. Ford verkeert de laatste tijd namelijk in zwaar weer en heeft hierom recentelijk al ingrijpende aanpassingen aangekondigd voor zijn praktijken in de Verenigde Staten, met als ultieme doel winstgevender te worden. Vandaag heeft het merk ook voor Europa een reeks hervormingen bekendgemaakt die aansluiten bij zijn doelstellingen. Hoewel het positief klinkt, zijn de gevolgen op korte termijn treurig. Duizenden banen staan op de tocht. Daarnaast zal tenminste één Europese fabriek zijn deuren sluiten en zet Ford het mes in het huidige modellengamma. Welke modellen precies zullen verdwijnen is vooralsnog niet bekend.

Beeld: Ford Focus RS en Volkswagen T-Roc, door @redbee5