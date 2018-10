Nieuwe MX-5 NA hebben? Mazda kan je daarbij helpen!

Het kost wel een flinke zak geld, maar dan heb je ook wat.

Een auto als de Mazda MX-5 NA, die een dusdanig grote cult following heeft, verdient het om een toegewijd restauratieprogramma te hebben vanuit de fabrikant. Ondanks het feit dat de auto alweer bijna 30 jaar meegaat, heeft Mazda vorig jaar pas zo’n initiatief in het leven geroepen. Inmiddels hebben de Japanners de eerste auto af weten te ronden, maar dit is slechts het begin van iets groots.

Zoals we eerder al schreven, betreft het een uitvoerig restauratieproces waarbij de auto’s vrijwel volledig in het nieuw worden gestoken. Afgezien van het feit dat Mazda een groot aantal onderdelen m.b.v. de oorspronkelijke leveranciers nieuw aanbiedt, houdt het merk zich bezig met het volledig herstellen van de MX-5, of zoals hem in Japan kennen: de Eunos. In tegenstelling tot de productie van vernieuwde onderdelen wordt hier juist gebruik gemaakt van de kennis van de Japanse Roadster Club. De MX-5’jes worden tot in het kleinste detail afgebroken, om vervolgens weer opnieuw opgebouwd te worden. Het plaatwerk, de aandrijflijn: er is bijna niets dat Mazda niet restaureren kan.

Dit alles komt natuurlijk tegen een flinke prijs. De basisoptie kost al 2,5 miljoen yen, ofwel een kleine 20.000 euro. Hierbij worden naast een boel andere zaken o.a. de verf hersteld en de softtop gefixt. Wie het interieur wil op laten knappen, betaalt nog eens 700.000 yen (5.500 euro). Het restaureren van de aandrijflijn kost 800.000 yen (6.300 euro). Wie zijn MX-5 het volledige herstelproces wil laten ondergaan, betaalt 4.850.000 yen (38.000 euro).

Jammer genoeg is de service voorlopig enkel bedoeld voor Eunos-eigenaren. Buiten Japan om worden dergelijke restauratieprojecten nog niet door Mazda uitgevoerd. Echter, naar verluidt moet de service op termijn wel naar Europa en andere delen van de wereld komen. Momenteel worden de Mazda’s MX-5 hersteld in een fabriek in Hiroshima.