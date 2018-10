Verstappen: “wilde begin dit jaar té graag presteren”

Dan gaat het ook niet goed.

In het licht van zijn recente prestaties klink het haast ondenkbaar, maar aan het begin van het huidige seizoen had Max Verstappen de voorspoed niet aan zijn zijde. De Nederlander heeft zichzelf gelukkig weer in de hand. Ondertussen heeft hij een aantal fraaie inhaalraces achter de rug en stond hij achtmaal op het podium, waarvan eenmaal op de hoogste trede.

Nu de Formule 1 is afgereisd naar Mexico om daar de Mexicaanse Grand Prix – een wedstrijd die Verstappen vorig jaar won – te verrijden, doet Max een boekje open over zijn mindset tijdens de eerste wedstrijden van het jaar. Tijdens de algemene persconferentie heeft de Nederlander tegenover de wereld verteld waarom hij in ieder van de eerste zes Grand Prixs van het jaar in aanraking kwam met concurrenten of zichzelf in de problemen bracht.

Volgens Max Verstappen is de reden achter zijn opstartproblemen van 2018 vrij simpel: hij wilde te goed presteren. Dit ondervond hij na verschillende gesprekken met zijn vader, Jos, in diezelfde periode. Nadat de twee meermaals hadden gesproken over Max’ neiging te hard te willen pushen, besloot de inmiddels 21-jarige coureur terug naar de basis van het spelletje te keren.

“I spoke a lot with my dad throughout those difficult moments, and I heard the same things in go-karting He always told me, if I thought I was not going fast enough, I was still fast enough. And if I thought I was going slow, it’s still good. And I think in the beginning of the season, I was always over-driving, maybe, a little bit. I wanted a result too much. So I just basically slowed down a bit which made me faster.”

Het heeft duidelijk gewerkt, want sinds deze relatief simpele verandering van zijn mindset rijdt de Nederlander de sterren van de hemel. Vorige week, tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten, liet hij zich niet beletten door het feit dat hij als achttiende was gestart en reed hij bijna naar een overwinning. Max hoopt dit weekend wederom te kunnen imponeren. Hij kan in ieder geval energie putten uit het idee dat hij de wedstrijd vorig jaar op zijn naam zette.