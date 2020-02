Alonso heeft geen spijt van “GP2-engine!”-uitspraak

Het mooie aan de Formule 1 is zijn onvoorspelbaarheid. In 2009 deed Brawn GP mee met twee net niet wereldkampioenwaardige coureurs. Dankzij een maas in het reglement wonnen ze het wereldkampioenschap.

Toen McLaren Honda vanaf 2015 weer meedeed, waren de verwachtingen hooggespannen. Het liep uit op een behoorlijk fiasco. De Honda motor leverde veel te weinig vermogen en was ook nog eens zeer onbetrouwbaar. Tijdens de GP van Japan op Suzuka was Alonso uitermate gefrustreerd nadat hij werd ingehaald door Marcus Ericsson in een Sauber. De berichtgeving van Alonso was een nachtmerrie voor elke Honda PR-medewerker: “GP2 Engine! It feels like a GP2 Engine! Embarrassing! Very Embarrassing!”

Die uitspraak werd een beetje de samenvatting voor de samenwerking tussen Honda en McLaren. Dankzij Honda had McLaren de ultieme zondebok. Maar heeft Alonso het destijds ook zo bedoeld. Want jarenlang gingen deze uitspraken de wereld over als er weer een Honda-motor plofte. Maar wat bedoelt de Spanjaard er nu mee? Tegen Motorsport.com doet hij een boekje open:

Het kwam vanuit frustratie. Misschien had ik het beter niet kunnen zeggen. Ik heb het ook niet gezegd in een TV-interview of tijdens de persconferentie. Ik was tegen mijn engineer aan het praten in een privé gesprek. Het was niet de bedoeling om het publiekelijk te maken.

Dat Honda het nu beter doet, zorgt niet voor extra frustratie. Fernando Alonso is zeer blij dat het lek bij Honda boven heeft.

Het eerste jaar reden we in de eerste testsessies op Jerez slechts zeven ronden in vier dagen. Nu wint Honda races en lees ik overal: de GP2-motor wint en Alonso zal wel balen.

Ik ben wel degelijk blij voor Honda, maar realiseer je wel dat die motor waarmee gewonnen werd in Brazilië niet gelijk was de motor waar ik het mee moest doen. Ik was elke race aan het vechten om Q2 te halen. Niet dat dat wat uitmaakte. In totaal heb ik in 2015 maar liefst 575 plaatsen gridstraf aan mijn broek gehad. Ik zeg wat ik denk en daar sta ik achter. Het is immers de waarheid.

Waarvan akte.