Dit is de coolste auto van dit weekend

Een van de gaafste auto’s van het moment is eigenlijk een simpele combinatie van twee auto’s waar de maker zelf een tijd lang niet aan gedacht heeft. De Jeep Gladiator is een soort Wrangler gecombineerd met een pickup.

Jeep Pickup

Jeep is Amerikaans en jeep maakt hoge terreinwaardige auto’s. In Amerika zijn pickups enorm populair. Pickups zijn vaak hoge terreinwaardige auto’s. Kortom, Jeep moet wel lange tijd pickups gemaakt hebben, toch? Niet helemaal, want hun laatste pickup was de Jeep Comanche van de MJ-generatie uit 1992 (afbeelding onder). Nu 29 jaar later, is Jeep met de Gladiator weer actief in het compacte pickup-segment.

Gladiator

De Gladiator is leverbaar met een slechts één motor: een 3.6 liter grote Pentastar V6. Deze levert met 280 pk voldoende vermogen zichzelf voort te bewegen. Maar voor liefhebbers van veel koppel onderin, zijn er géén diesels of zelfs downsize turbomotoren. Gelukkig biedt TR3 Performance een helpende hand.

Enorme wielen

Het resultaat is namelijk deze Jeep Gladiator. Je kan van een afstandje zien dat deze Gladiator aanzienlijk stoerder is dan het standaard model. Check die heavy duty velgen met enorme banden. Mocht je een van die banden lekrijden, in de laadbak ligt nog een reservewiel die de helft van de beschikbare laadruimte in beslag neemt. Op de laadbak zien we aan de buitenkant trouwens een logo. Kenners zien dat het een Hellcat logo is.

Hellcat motor

Dat is geen toeval, want deze Gladiator heeft een motor transplantatie ondergaan. De V6 is vervangen door een V8 en natuurlijk niet zo maar eentje. Het is een 6.2 liter grote V8 met enorme mechanische compressor, goed voor 707 pk. Inderdaad, het blok uit de Charger en Challenger Hellcat. TR3 Performance is niet de eerste, die eer gaat naar de Maximus van Hennessey. Om te zorgen dat je de motor goed hoort tijdens het rijden, is er een magnaflow uitlaat gemonteerd.

Wat het doet met de prestaties, is niet bekend. Maar wat maakt het uit? Je hebt meer dan 700 pk tot je beschikking en vierwielaandrijving. Bij de stoplichtsprintjes zul je de meeste auto’s wel voor kunnen blijven.