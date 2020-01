Deze McLaren 720S moet eigenlijk 806S heten

Wel zo logisch.





het is een hele makkelijke manier om je productlijn overzichtelijker te maken: het bedenken van eenvoudige namen. Aanvankelijk herstartte McLaren zijn automotive carrière met de MP4-12C.

Die naam zegt niemand wat en doet denken aan bruingoed van Japanse makelij. Mede daarom werken zij in Woking met drie cijfers die corresponderen met het maximaal beschikbare vermogen in pk’s. In dit geval hebben we dus de 720 pk sterke 720S.

Net zo veel power als een Koenigsegg

In dit geval heeft de Duitse tuner Novitec zijn plasje over de 720S gedaan, waaronder de motor. De V8 levert nu maar liefst 806 pk, precies evenveel als de Koenigsegg CCX 15 jaar geleden. Het koppel bedraagt 878 Nm. Deze stijging komt op het conto van wijzigingen in het motormanagement en een extreem lichte inconel uitlaat. Qua prestaties stelt de Novitec N-Largo ook zeker niet teleur. Van 0-100 k/u sprinten is in 2,7 seconden achter de rug. Van 0 naar 200 km/u duurt 7,5 seconden. Mocht je op een lege autobahn rijden, weet dan dat een maximumsnelheid van 346 km/u tot de mogelijkheden behoort.

Vittorio Strosek

Uiteraard heeft Novitec meer aangepast. Zo is de auto voorzien van een zeer opvallende bodykit. Je zou bijna denken dat Koenig Specials ermee aan de gang is gegaan en dat klopt ook deels. Alle koolstofvezel koetswerkdelen zijn ontwikkeld door Vittorio Strosek. jazeker, dezelfde Vittorio Strosek die bij Koenig Specials aanwezig was en een tijdje zijn eigen bedrijf heeft gerund. Je gaat je schoonvader absoluut niet imponeren met deze informatie, maar nu weet je het.

Enorme wielen

Terug naar de N-Largo. De bodykit is niet alleen langer, maar ook wijder. Ook de wielkasten zijn een stukje groter gemaakt. Op deze manier is er plaats voor enorme velgen. Aan de voorkant meten de velgen 20 inch in diameter, met 245/30 ZR 20 banden eromheen. Aan de achterkant zijn de wielen wat extremer: 21″ met 325/25 ZR 21 banden. De velgen zijn afkomstig van de firma Vossen Wheels en zijn speciaal voor deze 720S N-Largo gemaakt.

Droog carbon

De remmen bleven standaard, maar het chassis wel wel iets aangepast. De Duitsers vonden het nodig deze Britse supercar met 35 mm te verlagen. Op die manier wordt zo’n koolstofvezel splitter een herhalingsaankoop. In het interieur zien we lekker veel alcantara en ‘droog’ carbon. Wat het allemaal gaat kosten is niet bekend, maar als je er ook maar over na denkt om je McLaren te tunen, zal dat je niet zo veel uitmaken.