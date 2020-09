Nieuwe Oshan X5 SUV is nogal verwarrend - Autoblog.nl

Dezze Oshan X5 is dan ook géén BMW X5, maar een soort X6-kopie.

“Imitatie is de meest oprechte vorm van vlijerij”, zij Oscar Wilde ooit. Als je wordt nagedaan, dan weet dat je goed bezig bent. Dat geldt ook voor auto-ontwerpers.

Shuanghuan SCEO

In China kijken ze iets anders naar copyright. Als het het handig uitkomt, vindt een ‘objectief’ samengestelde focus-groep dat de vermoedelijke kopie in zijn geheel niet op het origineel lijkt. We kunnen ons allemaal de Shunghuan SCEO herinneren.

De naam weliswaar niet, maar de achterzijde was een kopie van de BMW X5 van de E53-generatie en de zijkant was geïnspireerd door de X3. De auto mocht wel in China verkocht worden, maar niet in Duitsland.

Oshan X5

Enfin, we moesten even denken aan dat gekke ding. Want dit is namelijk de gloednieuwe Oshan X5. Naast het feit dat het een Chinese auto is, is het ook een crossover en draagt ‘ie de naam X5. Dat niet alleen, check die achterlichten! Die lijken rechtstreeks van een BMW te komen.

Nu gebiedt de eerlijkheid te zeggen dat alle fabrikanten dezelfde trends, klantwensen, technische eisen en en dergelijke toepassen en daarmee ook op identieke auto’s uitkomen: een over-gestileerde crossover zonder offroad prestaties. Niets nieuws onder de zon, wat dat betreft.

Inspiratie Oshan X5

De Oshan X5 heeft aan de voorkant duidelijk inspiratie opgedaan bij het kijken naar Maserati Levante-afbeeldingen en een klein Mazda CX-5 foldertje. Het interieur is ook een waar feestje van herkenning. Het is wel een feestje van de oudtante van je vriendin: liever ben je ergens anders.











Mocht je in China leven in toe zijn aan nieuwe treurnis op wielen, koop dan deze Oshan X5. Onder de kap ligt een compleet vreugdeloze 1.5 turbomotor die ergens in het toerengebied 180 pk levert en dat afvuurt op de voorwielen middels een zeventraps automaat met dubbele koppeling.

Bron: CarNewsChina (hep op Feesboek gestaan)