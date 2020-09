Lezersvraag: wie is jouw favoriete racecoureur? - Autoblog.nl

Heel simpel: van welke coureur ga jij het meeste kirren? Wie is jouw favoriete racecoureur?

We zitten in een bijzonder weekend. Op dit moment wordt de 24 uur van Le Mans verreden. Oh ja, het is tevens de laatste dag van de Tour de France. Helaas is er even geen Formule 1, maar volgende week kunnen we de GP van Rusland volgen.

Het mooie van autosport is dat het altijd een combinatie is van auto én coureur. Daar is soms werkelijk geen peil op te trekken. Toevallig hadden we het vanochtend over Alex Zanardi. De goedlachse Italiaan reed iedereen zoek in de Amerikaanse CART-serie. In de Formule 1 kan hij geen potten breken en na een jaar keerde hij weer teurg naar Amerika.

Favoriete racecoureur

Daarbij rees bij ons op de redactie de vraag: wie is eigenlijk jullie favoriete coureur? Als scribent van dit korte schrijfsel kan ik als eerste antwoorden. Diverse namen komen naar boven: James Hunt, Ayrton Senna en Schumacher, uiteraard. Maar het gaat niet om de beste coureur. Of de coureur waar je de meeste argumenten voor kunt bedenken. Nee, het gaat om puur fanboyisme.

Voor mij is het kiezen van een favoriete racecoureur simpel, dat is Jos Verstappen. Met name zijn tweede stint bij Arrows. Met regelmaat wist Jos ongelooflijke prestaties te behalen met die oranje zeepkist. Ja, hij pakte maar een paar schamele punten in die jaren, maar toen kreeg alleen P1 tot P6 punten. Leuk dat Schumacher toen alles won, maar als Verstappen weer een topprestatie leverde op een zeiknatte Super Sepang was ondergetekende in zijn nopjes.

Sterker nog, die race heb ik meerdere malen op video (staat hier op YouTube) gekeken en ondanks het feit dat Verstappen toen géén punten pukte (want P7), vond ik dat gaver dan een overwinning van zoon Max. Compleet onlogisch, natuurlijk, maar ja: ik ben dan ook een fanboy. Ook na zijn F1-carrière vond ik de verrichtingen van Ons Jos gaver om te volgen dan Albers, Doornbos en Van de Garde.

Daarom is het woord nu aan u, waarde lezer! Wie is is jouw favoriete racecoureur? En nog belangrijker: waarom? Laat het antwoord weten, in de comments!