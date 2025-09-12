EURO NCAP adviseert: blijf weg van deze Chinese hatchback!

Dit probleem hebben de crashtesters nog nooit gezien.

De veiligheid van de automobiel is er in de afgelopen decennia flink op vooruit gegaan. De komende jaren moeten nog meer rijassistenten je vervoersmiddel veiliger maken. Het komt dan ook niet zo vaak voor dat de Euro NCAP een veiligheidsscore van minder dan vier sterren geeft, laat staan nul sterren. Maar ook met vier veiligheidssterren kan een auto behoorlijk onveilig zijn. Het bewijs hiervoor is de MG3 Hybrid+.

Het veiligheidsprobleem van de MG3

De Euro NCAP ontdekte een naar eigen zeggen ”ernstige veiligheidsfout” in de hatchback. Wanneer de MG3 met de voorkant botst, loopt het rechterbeen van de bestuurder gevaar. Het vergrendelingsmechanisme van de bestuurdersstoel kan bij een botsing niet zijn werk doen. Daardoor kan de stoel gaan draaien tijdens de crash. De stoel draait dan naar binnen, richting je rechterbeen.

Het is voor het eerst in het 28-jarig bestaan van de Euro NCAP dat ze dit probleem tegenkomen. Door het falen van de stoel kon MG niet aantonen hoe goed de auto de knieën en dijbenen van inzittenden van verschillende lengtes of in verschillende posities beschermt.

De bescherming van dat lichaamsdeel kreeg het oordeel ‘slecht’ van de Euro NCAP. MG is ingelicht en gaat het ontwerp van het mechanisme verbeteren. Omdat de hatchback verder goed door de test kwam, krijgt hij alsnog vier sterren.

Advies van Euro NCAP

Testmanager Aled Williams benadrukt hoe bijzonder dit euvel is in deze tijd: ”Het is verontrustend om in 2025 een auto te koop aan te treffen met een fundamenteel gebrek in het vergrendelingsmechanisme van de stoel, een essentieel onderdeel van het veiligheidssysteem voor de inzittenden.” Volgens hem kan het betekenen dat alle bestaande MG3’s terug naar de fabriek moeten.

Mocht je nog in de markt zijn voor een MG3, kun je hem beter even overslaan? Volgens Williams wel. ”Daarom raden we consumenten aan alternatieven voor de MG 3 te overwegen en de zoekfunctie op onze website te gebruiken om de veiligste auto’s te selecteren die aan hun behoeften voldoen”, aldus de crashtestmanager.

De hybride MG3

We kunnen heel lacherig doen over de bouwkwaliteit van het Chinese merk dat zich graag Brits voordoet. Maar eigenlijk vind ik het meer jammer voor de 3 dan dat ik er leedvermaak om wil verspreiden. De 3 is een sympathieke auto wiens grootste voordeel zijn prijs is vanaf € 23.450. Zeker wanneer MG een flinke uitverkoop houdt.

De MG3 heeft een 1,5 liter viercilinder die 102 pk levert, gecombineerd met een 136 pk sterke elektromotor. Dit resulteert in een systeemvermogen van 194 pk op. Na acht hele seconden zit je aan de 100 km/u en de top is 170 km/u.