Nieuwe Toyota Sienna is ultiem viriliteitssymbool

De nieuwe Toyota Sienna is voor de fanatieke voortplanters.

In Nederland is het een beetje een dood segment: dat van de MPV’s. Nog niet zo lang geleden waren er mini-MPV’s (Renault Modus), midi-MPV’s (Renault Scénic) en ‘gewone’ MPV’s (Renault Espace). We benoemen telkens een Renault omdat ze een van de grondleggers van het genre zijn.

Vreemde crossovers

Tegenwoordig zijn de MPV’s een soort vreemde crossovers geworden. De huidige Scenic en Espace zijn niet echt typische busjes. Vergeet ook niet dat alle andere merken die wél dergelijke auto’s aanbood, hun modellen inmiddels uit het gamma hebben moeten halen. Allemaal ten faveure van een ‘SUV‘.

Minivans

Behalve in het land van de SUV zelf, de Verenigde Staten. Daar is de fullsize MPV, de zogenaamde Minivan, nog altijd behoorlijk populair. Zo groot als het segement twintig jaar geleden was, is het niet, maar er zijn op dit moment ook minder aanbieders. Dus voor Honda (Oddessey), Chrysler (Pacifica) en Kia (Sedona) voldoende reden om hun modellen aan te blijven bieden. Toyota heeft in dit segment de Sienna.

Nieuwe Toyota Sienna

Goed nieuws voor wie er op zat te wachten: er is een compleet nieuwe Toyota Sienna! Inmiddels zitten we al op de vierde generatie. De Toyota Sienna is echt een product dat gericht is op de Amerikaanse markt. De auto is er ontworpen, ontwikkeld en wordt er ook gebouwd. Kortom, zo Japans als een klodder ketchup op stuk vlees. De nieuwe Toyota Sienna staat op het eveneens vrij verse TNGA-K platform.

Shinkansen trein

In vergelijking met zijn voorganger heeft het ontwerp van de MPV aan agressie gewonnen. Volgens de ontwerper waren de Japanse sneltreinen een inspiratiebron. Het gaat nu te ver om te zeggen dat het een bloedmooie auto is, maar voor zover MPV’s fraai kunnen zijn, geldt dat zeker voor de nieuwe Toyota Sienna. De enorme luchthapper is een geinige feature, maar het is met name de lijn bij de wielkast aan de achterzijde maakt ‘m best dik.

Hybride

De aandrijflijn is overduidelijk niet geinspireerd op de supersnelle Shinkansen-treinen. Want ook hier vinden we de 2.5 liter viercilinder hybride combinatie die Toyota in alle modellen lijkt te stoppen. In het geval van de Sienna heb je twee elektromotoren. Als je gaat voor vierwielaandrijving, krijg je zelfs drie elektromotoren. Het totaalvermogen bedraagt 243 pk. De nieuwe Sienna is relatief licht, de minst zware is 1.580 kilogram. Dat terwijl de Sienna veel ruimer is dan welke SUV dan ook.

Captain Seats

Qua interieur is er aan alles gedacht. Er zijn vijf verschillende uitvoeringen. Het begint bij de LE, XLE (iets luxer), XSE (sportiever), Platinum en Limited. Net als bij bijna alle andere Toyota’s uit de VS. Standaard is de Sienna (de LE, dus) een achtzitter met twee captain seats aan de voorzijde. De luxere modellen hebben ook twee Captain Seats op de tweede rij en daarachter een achterbank voor drie personen. Ook leuk is de mogelijkheid voor een stofzuiger! Kunnen de kinderen zelf hun troep opruimen.

2020

Kortom, de nieuwe Toyota Sienna is perfect voor de man die wilt uitstralen dat ‘ie heel erg viriel is. Wellicht dat de dame in kwestie dat beter opvat dan een verlaagde GT86 met 21″ wielen en een mega-spoiler. De Toyota Sienna komt later in 2020 op de markt.