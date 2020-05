Prijzen 140 pk sterke Renault Clio E-Tech bekend

Wat voor prijzen vragen ze eigenlijk voor een redelijk gemotoriseerde Renault Clio E-Tech?

Renault is een van de pioniers als het aankomt op auto’s met elektrische aandrijving, met name in het betaalbare segment. Of beter verwoord: auto’s die niet meteen 100.000 euro kosten. Met producten als de Zoe, Fluence Z.E., Kangoo Z.E. en de Twizy maakten de Fransen furore.

Hybride

Renault bood die modellen aan naast de reguliere Renaults. Gek genoeg had Renault geen tussenoplossing in de vorm van een hybride of plug-in hybride model. Daar is gelukkig verandering in gekomen. De hybride Clio en Captur met plug-in hybride aandrijving zijn inmiddels geïntroduceerd.

Dure paarden

Voor nu hebben we de prijzen die je ervoor neer moet leggen in Nederland. Auto’s worden telkens duurder en duurder, helemaal als je een auto zoekt die een beetje vermogen en koppel levert. Een deels elektrische auto zorgt vaak voor meer power, zonder dat de CO2 uitstoot omhoog gaat. Dus de prijsstijging is dan vaak best te behappen.

Prijzen Renault Clio E-TECH

Laten we meteen met de prijzen van de Clio prijs beginnen. De Renault Clio E-TECH 140 is er vanaf 22.990 euro. Dan heb je hen ‘Zen’-uitvoering. Een Intens kost 2.000 euro meer en een Série Limitéé nog eens 1.600 euro bovenop de Intens. De meest sportieve is de R.S. Line, waar Renault graag 27.910 euro voor ziet. Het topmodel is de Initiale Paris, die voor 28.490 euro van eigenaar wisselt. Daarmee is de 140 pk sterke hybride overigens iets duurder dan 130 pk sterke Clio TCe.

Techniek Clio E-TECH

De Clio E-TECH is een reguliere hybride (full-hybrid) en heeft een systeemvermogen van 140 pk. Het vermogen word opgewekt door een 1.6 liter benzinemotor en twee kleine elektromotoren. Volgens Renault stoot de Clio E-Tech slechts 83 gram per kilometer uit, maar dat is wel volgens de ouderwetse NEDC-cijfers!

Techniek Captur E-TECH

Naast de Clio E-TECH heeft Renault ook de Captur E-TECH. Deze maakt gebruik van dezelfde 1.6 motor, maar is voorzien van een plug-in layout. De elektromotoren worden (mede) gevoed door een 9,8 kWh groot accupakket. Het maximum systeemvermogen bedraagt 160 pk. Net als de Clio E-TECH krijgt de Captur E-TECH badges aan de zijkant om te benadrukken dat je een potje de planeet aan het redden bent.

Prijzen Captur E-TECH

De Captur E-TECH is er vanaf 33.290 euro. Een luxere Edition One is er vanaf 35.490 euro. Later komen er nog een Série Limitée en Initiale Paris bij. Beide modellen zijn nu bij de Renault dealer te bestellen. Na de zomer van 2020 staan ze bij de Nederlandse dealers.