Op deze Shelby GT500 is de pijnlijke BPM al betaald

Die pijn hoef jij niet meer te lijden. Dat gezegd hebbende, een Shelby GT500 op Marktplaats is niet goedkoop.

Jong gebruikt en een hoge uitstoot. Iedereen die kijkt naar het importeren van een auto van een dergelijk kaliber weet: de BPM gaat nog pijn doen. Bij dit soort auto’s blijft het niet bij een paar duizend euro aftikken. Nee, de hele broek moet uit en het is bukken voor de Belastingdienst.

Een Shelby GT500 zoals deze op Marktplaats is ook zo’n typische BPM-knaller. Het voordeel van dit exemplaar? Er zit al een Nederlands kenteken op. Dat betekent dat de BPM-pijn al is voldaan. Denk echter niet dat je daardoor voor een prikkie zo’n bijzondere Shelby op de kop kunt tikken. Het blijven bijzonder prijzige auto’s.

Carbon velgen

Het is wel een musclecar om je vingers bij af te likken. Deze Shelby GT500 is uitgevoerd in de kleur Velocity Blue en is voorzien van het Golden Ticket Carbon Track Pack. Dit pakket omvat carbon velgen, carbon spoiler, Recaro sportstoelen en het verwijderen van de achterbank. Stoepranden moeten altijd vermeden worden, want een carbon velg beschadigen is een absolute nachtmerrie.

Het recept van deze auto is lekker krankzinnig. De 5.2 liter supercharged V8 levert 760 pk en is gekoppeld aan een 7 traps automaat met dubbele koppeling. Dat maakt het ritje naar het tankstation een feest.

Aangezien de achterbank toch verwijderd is kun je hier een jerrycan met reservebrandstof plaatsen. Want de Shelby lust wel een slokje. De benzinetank is met 61 liter ook niet bijzonder groot. Je gaat goede vrienden worden me de pomp.

De prestaties liegen er niet om. 0-100 km/u in 3,3 seconden en een topsnelheid van 300 km/u, Dat alles met een oorverdovende soundtrack uit die grandioze V8. Een échte V8, dus geen bestuurbare auto spielerei.

De eerste eigenaar heeft maar liefst € 54.706 aan BPM moeten overmaken aan de Belastingdienst. In ruil kwam daar een felbegeerd Nederlands kenteken voor. Zoals gezegd hoef je die pijn niet meer te voelen. De andere pijn zit hem misschien in de aanschafprijs. De Shelby GT500 op Marktplaats mag mee voor € 215.000.