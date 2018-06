NL verscheept stekkerauto’s massaal naar buitenland

Weg ermee.

We zijn halverwege 2018 en nog steeds krijgen we cijfers voorgeschoteld over de tweedehands autoverkoop van vorig jaar. Vinden wij niet erg, want hier zitten een aantal interessante en opmerkelijke feiten tussen. VWE verzamelde de hoogtepunten en splijt de week ermee doormidden.

Nog altijd opvallend is de mate waarin men in 2017, en het begin van 2018, auto’s importeerde. Vorig jaar kwamen er maar liefst 198.000 occasions vanuit het buitenland naar Nederland. Dit waren er fors meer dan in 2016. De stijging bedraagt liefst 17,5 procent. Draaien we het verhaal om en kijken we naar export, dan schieten onze wenkbrauwen nog verder de lucht in. Hier bemerken we namelijk een gigantische stijging in de export van plug-in hybrides. Ten opzichte van 2016 werden er vorig jaar liefst 229 procent meer stekkerauto’s het land uitgevoerd.

Nu we het toch over (deels) elektrische auto’s hebben, wanneer we kijken naar de statijd van tweedehands elektrische of plug-in hybrides, dan zien we dat deze de afgelopen jaren stevig is gedaald. Elektrische auto’s stonden vorig jaar gemiddeld 66 dagen te koop, tegenover 38 dagen in het begin van 2018. Ook bij hybrides herkennen we een daling. Sinds 2016 is de statijd stelselmatig gedaald van 66 dagen naar 49 dagen in het eerste kwartaal van 2018.

Zoals @jaapiyo gisteren al schreef, zien wij in Nederland op de occasionmarkt niet bijzonder veel verschil tussen diesel– en benzinemotoren. De cijfers van VWE weerspiegelen dit. Althans, deels. Vorig jaar daalde de verkoop van dieselauto’s t.o.v. 2016 namelijk wel met 9,4 procent, maar inmiddels is deze alweer met 7,2 procent gestegen. Daarbij bleef ook de statijd van de auto’s hetzelfde.

Wie zijn auto zo snel mogelijk wil verkopen, beproeft zijn geluk wanneer hij/zij momenteel in het bezit is van een Dacia. De auto’s hebben gemiddeld 63 dagen nodig om de okkaziedealer te verlaten. Dacia heeft daarmee Peugeot na enkele jaren van de troon gestoten.