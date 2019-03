Naakt! Koenigsegg Regera in niets verhullend carbon

Sexy vormen zonder een verhullend laagje verf.

De Koenigsegg Regera volledig uitgevoerd in carbon. Onze cameraslaaf in Genève spotte hem en kon zijn camera niet in zijn broek houden toen hij de wulpse vormen van deze volbloed zag staan. Dat kunnen we hem ook moeilijk kwalijk nemen, want de Regera blijft een fijne verschijning. Het is verder weinig spannend qua looks, die kennen we inmiddels wel. Als Koenigsegg ons een rondje wil laten rijden, zijn we wel geïnteresseerd trouwens. Bel me!

Koenigsegg belooft op Instagram een heel nieuwe auto te onthullen, dus we komen nog even terug op de stand als dat doek eraf getrokken is door de Zweedse koningen van de hästkraft (paardenkrachten – Google Translate).