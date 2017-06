Plannen Europees rekeningrijden stuiten op groot verzet

De Europese Commissie wil alle auto's uitrusten met een registratiebox, om alle tolwegen en vignetten overbodig te maken. Bijna heel Den Haag is tegen, maar u mag nu vast raden welke partij dat niet is.

Op zich is het Brusselse sentiment begrijpelijk: er is in Europa een wildgroei aan tolwegen, vignetten en andere systemen die de automobilist op allerlei manieren geld kosten. Door één systeem voor rekeningrijden in te voeren zou het een stuk eenvoudiger worden voor de automobilist. Daarom wil de Europese Commissie een registratiekastje in alle auto’s en vrachtauto’s plaatsen, om alles centraal te kunnen regelen. Maar niet iedereen is even enthousiast over deze plannen.

Zo is onze minister van Infrastructuur Melanie Schultz van Haegen van mening dat Europa niet kan bepalen of er een beprijzingssysteem komt, en in welke vorm. Rekeningrijden noemt ze simpelweg een achterhaald systeem. De maatregelen van Europa zouden betekenen dat we in Nederland een CO2-afhankelijke tolheffing krijgen voor onder andere de Westerscheldetunnel en de Blankenburgtunnel. Ook het CDA en de SGP zijn tegen (meldt de Telegraaf) en uiteraard ageert ook de anti-europa clan van de PVV tegen het plan. Wel dolenthousiast zijn ze natuurlijk bij GroenLinks, waar ze het liefst zien dat we allemaal naar ons werk gaan in met de hand gemaakte mandjes van biologisch gekweekt riet, die gedragen worden door vrolijk fladderende vlinders en magisch feeënstof.

Grootste bezwaar is natuurlijk dat de mensen achter de knoppen altijd van iedereen weten waar ze wanneer zijn met de auto. Voor veel mensen een onprettig idee, maar wellicht vind jij dit niet bezwaarlijk? Zouden jullie één kastje willen dat alle tolsystemen en vignetten in Europa vervangt en in ruil daarvoor een stuk privacy willen opgeven?