F1 in Zandvoort niet toegankelijk met de auto

Mócht de Formule 1 daadwerkelijk naar Zandvoort komen, dan staat de gemeente voor een gigantische klus. De infrastructuur rondom het circuit is een drama voor grote evenementen. Gisteren werd een discussieavond georganiseerd in Haarlem om te praten over het verkeer in Zandvoort als het F1-weekend gaat plaatsvinden.

De wegen kunnen tienduizenden Nederlanders, toeristen en dagjesmensen die met de auto komen niet aan. De kans is groot dat de binnenwegen, N-wegen en op-en afritten verstopt komen te zitten. Niet alleen vervelend voor mensen in de omgeving die niets met de F1 te maken hebben, maar ook onwenselijk met betrekking tot de verkeersveiligheid.

Vandaar dat er een discussieavond plaatsvond. Het is nog helemaal niet zeker of de F1 echt naar Zandvoort gaat komen, maar de (omliggende) gemeente wil alvast op de zaken vooruitlopen. Uit de discussie is naar voren gekomen dat auto’s van bezoekers niet zomaar welkom zijn. Mensen die naar de Grand Prix komen en een los kaartje hebben mogen enkel gebruik maken van het openbaar vervoer of de fiets. Je kunt wel met de auto naar Zandvoort komen, maar dit zal dan minimaal een dag of enkele dagen van tevoren moeten zijn in combinatie met een hotelovernachting.

Het inzetten van bussen naar het circuit en extra lange treinen van de NS moeten bijdragen aan een gezondere doorstroming. Ondertussen komt de deadline voor Circuit Zandvoort steeds dichterbij. Eind maart moet het financieel rond zijn, anders gaat het feest voor de kustplaats niet door.

Met dank aan Arjen voor de tip.