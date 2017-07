Jos Verstappen: “we moeten nu wel gaan winnen”

Jos the Boss heeft er zoetjesaan tabak van dat zoonlief niet echt meedoet om de knikkers.

Met de zomerstop om de hoek durven we voorzichtig te concluderen dat Red Bull Racing dit seizoen nou eenmaal achter de feiten aanloopt. Het blijft samen met Ferrari en Mercedes één van de drie topteams, maar daar is eigenlijk alles wel mee gezegd. Los van de vraag of het nou aan het chassis of aan de aandrijflijn ligt.

Aan de coureurs ligt het in elk geval niet, en dan doelen we op (chauvinisme!) Max in het bijzonder. Max kan echter geen kant op (als hij dat zou willen), want Red Bull Racing heeft een waterdicht contract met de jonge raceknaap. De afkoopsom bedraagt als we Helmut Marko mogen geloven zo’n 500 miljard euro, dus we hoeven niet echt op een overstap naar Mercedes of Ferrari te rekenen.

Jos begint de druk op Red Bull echter op te voeren. Het wordt volgens de oud-coureur lastig als de renstal binnen afzienbare een winnaar van een auto aflevert. Max wil immers kampioen worden en maakt daar op dit moment weinig kans op:

“Max wil wereldkampioen worden en hij zal er alles aan doen om dat voor elkaar te krijgen. Op dit moment heeft hij die kans helaas niet en daarom zal hij dit seizoen gebruiken om sterker te worden. Voor volgend seizoen hebben we uiteraard grotere doelen. We willen volgend seizoen gaan winnen. Als dat niet gebeurt, zal de situatie een stuk ingewikkelder gaan worden. Hij doet alles goed op dit moment en zit goed in zijn vel. Hij wil alleen heel graag winnen. Je ziet dat hij nu teleurgesteld is omdat hij niet kan winnen. Hij heeft dat niet eerder meegemaakt”

Het lijkt erop dat Jos een speldenprikkie uitdeelt richting de renstal van zoon Max. Misschien terecht, maar gezien het waterdichte contract van Max vragen we ons af of het zin heeft.