BREEK: McLaren Speedtail lekt het internet op

Een goed begin van deze vrijdag.

McLaren heeft tot op heden nog geen datum geplakt op de onthulling van de veelbesproken Speedtail, maar nu een reeks platen hun weg via Autobant naar het internet hebben gevonden, kan deze nooit ver weg meer zijn. Hoewel we zekere op de hoogte waren van de auto dankzij geruchten, enkele feiten en weinig verhullende schetsen, worden we ietwat met stomheid geslagen door het uiteindelijke ontwerp.

Begrijp ons niet verkeerd, we bedoelen dit allerminst in negatieve zin. In tegendeel: het ontwerp van de McLaren Speedtail is verrukkelijk. Direct worden onze gedachten gevuld met iconische (sport)auto’s als de Jaguar XJ220, de General Motors EV1, de Koenigsegg Regera en de Oldsmobile Aerotech, maar ook McLaren’s eigen F1 – daarover later meer.

Het ontwerp van de Speedtail staat in relatief groot contrast met het huidige modellengamma van de Britse sportwagenfabrikant. Met name in vergelijking met de extremere bolides van het merk waait de Speedtail als een frisse wind door het gamma. Het verschil met de McLaren Senna, die voorzien is van oneindig veel aerodynamische frutsels, is dag en nacht. De Speedtail danst als een behendige, elegante ballerina om dergelijke onderdelen heen, die veelal een grote warboel maken van het exterieur. In plaats daarvan is het ontwerp tot in detail opgeschoond en is de auto zo gevormd dat hij zo efficiënt mogelijk door de lucht weet te snijden. Zelfs de velgen aan de voorzijde van de auto gaan mee met deze filosofie.

Waar de buitenkant doet denken aan verschillende iconische bolides, flitst ons geheugen bij het zien van het interieur terug naar de jaren ’90. Binnenin de Speedtail zien we een drietal stoelen, waarvan de centrale zetel bedoeld is voor de bestuurder. Net als bij de McLaren F1, dus. Natuurlijk is het interieur van de Speedtail voorzien van allerlei hedendaagse technieken, in de basis is de overeenkomst er zeker.

Ondanks de foto’s hebben we weinig informatie over de krachtbron. Naar verluidt moet de geëlektrificeerde twin-turbo V8 in de Speedtail “meer dan 1.000 pk produceren”, maar hoeveel de krachtbron exact produceert is niet bekend. We verwachten dat de auto gemakkelijk 360 km/u moet kunnen halen.

Later vandaag zal McLaren meer over de auto bekendmaken.