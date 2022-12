Tesla Model Y offroader is perfect voor de A12

De Tesla Model Y offroader kan wat ‘ie belooft.

Er is even een dingetje dat jullie autokenners moeten uitleggen. Waarom noemt Tesla de Model Y en de Model X een SUV? Daar is toch niets SUV aan? Sowieso, het zij officieel hooguit crossovers. Het zijn mer een soort MPV’s met marginaal meer bodemspeling. Omdat actieradius belangrijk is, zijn ze zeer ‘glad’ qua ontwerp, niet ruig en stoer. Of zoals mijn vriendin zegt: het is net een rijdende zetpil.” Wat is ze toch hilarisch.

Een Model Y is een goede aanbieding, maar gewoon geen SUV. Gelukkig hebben ze bij Delta4x4 oplossingen voor je in je zoektocht naar een offroader van Tesla.

Bij deze Duitse offroadspecliast maken ze een terreinwagen van bijna elke auto. Ja, ook van een Porsche 911 of – niet geheel ontoevallig – de Tesla Model 3. En in dit geval hebben wij voor jullie de Tesla Model Y offroader.

Liftkit

De modificaties zijn geen verrassing, maar het mist zijn uitwerking niet. Uiteraard is er een liftkit (van SDK) die de Model Y omhoog tilt, in totaal staat ‘ie ongeveer 35 millimeter hoger. Dan zijn er de beroemde Delta4x4-velgen (model Klassik B) met offroad-banden.

Het rubber is afkomstig van Continental: CrossContact in de maat 265/40. De velgen zijn hier matzwart, maar hoogglans zwart, gewoon grijs of glimmend chroom kan natuurlijk ook. Om deze wielen goed kwijt te kunnen, zijn er Audi Allroad-esque wielkastverbreders.

Tesla Model Y offroader heeft meer

Om met Amazing Discoveries te spreken, “Maar wacht Mike, er is meer!”. Check die voorzijde, daar zijn vier PIAA-verstralers. Ze zien er gewdldig stoer uit, maar zijn ook nog eens functioneel. Zeker als je te op de A12 te maken hebt met zo’n linksplakker of voorbumperklever. Seint toch net even wat beter. Als liter cocktailsaus op de kapsalon is er een dakdrager met imperiaal en enorme LED-bar. Bij Delta4x4 helpen ze je echt met mensen naar de rechterbaan dirigeren.

Het enige waar we benieuwd naar zijn is de actieradius. Een van de redenen dat Model Y zo ver komt op een lading, is de vormgeving. Met al deze modificaties zal de weerstand behoorlijk toenemen en de range dus afnemen. Maar ja, dan heb je wel een auto die in het echt kan wat de folder suggereert.

