Bugatti blijft nog tien jaar bij de W16

Zowaar goed nieuws voor de ICE?

Downsizing, elektrificatie, er wordt van alles gedaan om de ecologische impact van de benzinemotor zo klein mogelijk te houden. Een nobele zaak, uiteraard, maar wel eentje die het genot van de meeste petrolheads enigszins beperkt. Want hoe goed elektromotors op papier ook zijn, ze zijn nog geen vervanging voor de emoties en ervaring die een ICE teweeg kan brengen, aldus deze scribent.

Gelukkig gaat Bugatti niet meedoen aan de downsizing-trend van tegenwoordig. Topman Stephan Winkelmann zegt namelijk tegen Autocar dat de W16 sowieso dit decennium nog bij de Franse autobouwer blijft. Het gaat dan wel om de hypercars: een goedkoper model dat onder de Chiron moet vallen, hoeft die quadturbo-zestiencilinder niet per se aan boord te hebben.

Winkelmann zegt dat de W16 een USP van Bugatti is, die niet minder waard aan het worden is. Sterker nog, die zou juist meer waard kunnen worden. Wanneer andere fabrikanten hun ICE’s uitfaseren, zullen de bestaande ICE’s meer waard worden. Hij wijst er daarnaast op dat de prijzen van de EB110 en Veyron op de tweedehandsmarkt alleen maar stijgen. De W16 is dus geen monument uit het verleden, maar kans voor de toekomst. VAG-chef Herbert Diess zou het met Winkelmann eens zijn en ‘de waarde van de W16 kennen’.

Mogelijk is er een andere, onbenoemde reden waarom Bugatti (nog) niet gaat elektrificeren: de topsnelheid. Elektrische auto’s zijn immers goed in het accelereren, maar staan niet bekend om hun hoge Vmax. Neem de Rimac Concept_One, praktisch de benchmark als het gaat om snelle EV’s. Vier elektromotoren, 1088 pk, nul-naar-honderd in 2,8 seconden. De topsnelheid? 308 km/u. Daar kan Bugatti niet mee thuiskomen, natuurlijk.

Ja, de Tesla Roadster heeft een geclaimde topsnelheid van meer dan 400 km/u, maar die is nog niet in de praktijk getoetst. Ook dat blijft (ver) onder de 490 km/u die Bugatti neer kan zetten. En je rijke clientèle gaat natuurlijk niet voor een elektrische opvolger van de Chiron, als de voorganger sneller kan.