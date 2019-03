Deze Bentayga is stiekem gewoon erg lekker

Niet alle SUV's zijn even erg.

Het is een oud gezegde: als je bij Rolls-Royce of Bentley werkt en je neemt woorden als ‘bochtenwerk’ en ‘topsnelheid’ in de mond, dan wordt je de laan uit gestuurd. Gemiste kans, zou je zeggen. Er zijn namelijk niet veel merken meer over die gewoon een brute twaalfcilinder voorin hebben liggen. Ook de 6.0 W12 van Bentley is een bijzonder gave motor, maar is meer bedoeld voor een vloeiende loop dan prestaties. Je koopt een Mulsanne of Bentayga immers niet voor de topsnelheid van 320 km/u of de acceleratie van rond de 4,5 seconden. Terwijl dat toch echt wel hele nette waarden zijn voor dit soort zware auto’s zijn.

Elders in het VAG-concern ligt dat heel anders. Lamborghini pompt de V8 van de Urus dusdanig op dat het zo ongeveer de snelste SUV ooit is. Dat terwijl Bentley die titel eerder opeiste met de ‘normale’ Bentayga W12 (rijtest). Daarom heeft Bentley in Genève een zeer oranje Bentayga met een grote achterspoiler staan. De Bentayga Speed.

De ruim twee ton wegende Bentayga weet toch een niet misselijke sprint van 3,9 seconden naar de honderd te pakken. Bovendien troeft hij qua topsnelheid de Urus af: 306 km/u in plaats van 305. Dit is te danken aan de extra power van de W12: 635 pk en 900 Nm levert het blok in de Speed. Gepaard met betere uitlaten en keramische remmen is het power-plaatje compleet.

Net zoals dat we de motoren van de Levante Trofeo en F-PACE SVR liever in de Ghibli en XE zien, zouden de pk-toename en de overige snelheids-modificaties welkom zijn op auto’s als de Continental. Maar goed, de Bentayga is weer de snelste SUV ter wereld. Want dat wil iedereen!